إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية في جامعة الأقصر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة الأقصر بشأن إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية داخل الحرم الجامعى بهدف تنمية المهارات الرقمية ودعم الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال لطلاب وخريجى الجامعة وشباب محافظة الأقصر.



وقع بروتوكول التعاون الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.



يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وإعداد كوادر رقمية تسهم فى دعم وتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية يستهدف صقل المهارات التكنولوجية للشباب ومساعدة الشباب المبدع فى تحويل الأفكار الخلاقة إلى شركات صغيرة وناشئة من خلال تدريب تقنى لرواد الأعمال والقائمين على الشركات وكذلك توفير التدريب فى مختلف الجوانب الاقتصادية والتسويقية والتجارية لتمكينهم من إدارة هذه الشركات بنجاح؛ مؤكدا على أن الوزارة مستمرة فى إقامة مراكز ابداع مصر الرقمية بهدف الوصول الى مركز بكل محافظة حيث تم حتى الآن إنشاء 20 مركزا من مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات؛ موضحا أن إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية داخل الجامعات أو بالقرب منها يسهم فى مساعدة الشباب المستفيدين من البرامج المقدمة بالمراكز من تحقيق التكامل فى اكتساب الخبرات العلمية والعملية من المجتمع الأكاديمى والخبراء المتخصصين فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ منوها إلى أن إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة الأقصر سيعزز من الجهود المبذولة لتوطين التكنولوجيا فى الصعيد وتعزيز قدرة أبناء المحافظة فى إنشاء شركات ناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك تأهيلهم للالتحاق بفرص عمل متميزة فى السوقين المحلى والعالمى.

وأكد الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر أن البروتوكول يعد استكمالاً للتعاون المثمر بين الجامعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مثمناً جهودها الحثيثة فى تطوير منظومة التعليم الجامعى تماشياً مع استراتيجية وزارة التعليم العالى التى أطلقت فى مارس 2023، برعاية الأستاذ الدكتور أيمن محمد عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وتأهيل الطلاب على التكنولوجيا الجديدة التى يتطلبها سوق العمل، ورفع قدرات الشباب الجامعى وتوفير فرص تعليمية وتدريبية لهم؛ فضلا عن دور وزارة الاتصالات فى تأهيل الكوادر المتخصصة فى مجال التحول الرقمى، وخلق بيئة محفزة للابداع الرقمى؛ إلى جانب دورها كذلك فى رفع مستوى البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتى ضمن خطط الدولة المصرية، ورؤيتها للتنمية المستدامة٢٠٣٠.

وأشارت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات إلى الخطط الحالية والمستقبلية للمعهد لبناء قدرات شباب محافظة الاقصر؛ موضحة أنه سوف يتم التركيز على بناء مصفوفة المهارات لدى الشباب من مختلف التخصصات واستحداث برامج وتخصصات تقنية؛ مشيرة إلى الجهود المبذولة لتأهيل شباب المحافظة للعمل كمهنيين مستقلين فى سوق العمل الحر.

وعقب التوقيع التقى الدكتور عمرو طلعت مع عدد من الشباب من المهنيين المستقلين فى محافظة الأقصر والذين حصلوا على تدريب من معهد تكنولوجيا المعلومات، واستمع إلى قصص نجاحهم فى تنفيذ مشروعات عبر منصات العمل الحر على الصعيد المحلى والإقليمى والعالمى.