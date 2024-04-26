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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة : تصعيد حاد في التوتر بين الأطراف المسلحة شمال دارفور

صدى البلد

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة،  إن المنظمة تلقت تقارير مقلقة جدا عن تصعيد حاد في التوتر بين الأطراف المسلحة في الفاشر بولاية شمال دارفور.

وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة، أن تقارير عن تطويق قوات الدعم السريع للفاشر مما يشير إلى أن تحركا منسقا لمهاجمة المدينة قد يكون وشيكاً.

وأوضح دوجاريك ، أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان يتواصل مع الأطراف لتهدئة التوتر في الفاشر.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، أن شن هجوم على مدينة الفاشر في السودان ستكون له تداعيات مدمرة على المدنيين في منطقة على شفا المجاعة بالفعل.

الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحد الامين العام المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك دارفور

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