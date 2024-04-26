عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة تواجه عملية تنظيف طويلة بعد القصف الإسرائيلي ..37 مليون طن حطام

صدى البلد

في تطور حديث، تواجه غزة آثار الحرب الإسرائيلية، حيث يتناثر ما يقرب من 37 مليون طن من الحطام في جميع أنحاء المنطقة، ويحتوي معظمها على ذخائر غير منفجرة. 

وكشف بير لودهامار، مسؤول إزالة الألغام السابق في الأمم المتحدة، أن جهود التنظيف هذه يمكن أن تمتد لأكثر من 14 عامًا، مما يسلط الضوء على التحدي الهائل الذي ينتظرنا.

وفقا للجارديان، أدت حملة القصف المكثفة التي شنتها إسرائيل إلى تدمير قطاع غزة، حيث أن 65% من المباني المدمرة هي سكنية. وتتفاقم العملية البطيئة والخطرة لإزالة هذه الهياكل وإعادة بنائها بسبب وجود قنابل وصواريخ وقذائف غير منفجرة مدفونة تحت الأنقاض. وفي المتوسط، لم ينفجر حوالي 10% من هذه الأسلحة عند الاصطدام، مما يستلزم بذل جهود دقيقة لإزالة الألغام.

وفي خضم هذه التحديات، زار وفد مصري برئاسة مسؤول مخابرات كبير إسرائيل لإعادة إحياء المناقشات حول وقف إطلاق النار واتفاق محتمل لإطلاق سراح الرهائن. حذرت مصر من مغبة شن هجوم إسرائيلي على رفح، وهي منطقة حيوية في قطاع غزة، محذرة من تأثيره الكارثي على المدنيين والاستقرار الإقليمي.

ومع ذلك، يقول القادة الإسرائيليون إن كتائب حماس لجأت إلى المدنيين في رفح، وهو ما يبرر عملهم العسكري. وقد أدى تصاعد الغارات الجوية في المنطقة إلى وقوع خسائر مأساوية، بما في ذلك وفاة طفلة حديثة الولادة من رحم أمها المحتضرة خلال غارة جوية على منزلها.

إن حصيلة الصراع مذهلة، حيث أعلنت السلطات الصحية في غزة عن مقتل 34 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، منذ بدأت الحرب رداً على هجوم حماس في أكتوبر. وتصاعدت الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار، حيث اتهم الجانبان بعرقلة جهود السلام بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية.

وفي إسرائيل، تدعو الفصائل اليمينية المتطرفة داخل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التدخل العسكري في رفح، مما يسلط الضوء على الديناميكيات المعقدة القائمة. وفي الوقت نفسه، تعمل القوات الأمريكية على بناء رصيف عائم لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن احتمال استغلاله كذريعة للعمل العسكري.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

إعلام عبري يكشف مفاجأة في حادث انقلاب سيارة بن غفير | شاهد

خارج التوقعات.. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت|فرص أمطار في هذه المناطق

ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بختام الأسبوع

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقنوات الناقلة | نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

ترشيحاتنا

نيابة أمن الدولة العليا تحيل مسئولين اثنين بقطاع الطرق إلى المحاكمة |خاص

قرار عاجل من جامعة حلوان لبحث مشكلة الطالبة سارة| القصة كاملة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الزمالك يفوز على أسيك ميموزا الإيفواري

حصلنا على أحكام بالملايين في التهرب الجمركي.. قضايا الدولة: كل وزارة تلجأ لنا

أرخص من التوكتوك.. أول سيارة مصنعة محليا قريبا في مصر

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كوكيز بحشوة النوتيلا| أحلى من الجاهز

برقم غير متوقع .. مي كساب تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة من دبي 

ياسمين عز تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

مش سرطان.. أسباب وتشخيص ظهور كدمات زرقاء لدي النساء

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ