الدفاع المدني الفلسطيني: الأوضاع بالمناطق الشمالية في قطاع غزة كارثية

أكد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أن عناصر الدفاع المدني في قطاع غزة تعمل بالحد الأدنى من الإمكانيات وتعتمد على القوة البشرية في عمليات الإنقاذ وانتشال جثامين الشهداء.

واضاف بصل خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأوضاع في المناطق الشمالية في قطاع غزة كارثية، حيث أصبحت مناطق غير قابلة للحياة، متابعا: الاحتلال أنهى كل مظاهر الحياة في الشمال.

واسترسل: مدينة رفح عاشت أمس ليلة دموية، جراء ما تعرضت له من قصف صهيوني عنيف.

وشدد على ضرورة انتهاء الحرب ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، متابعا: المواطن الفلسطيني يعاني وسيعاني من حجم الدمار لسنوات عديدة.