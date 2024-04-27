ضد إسرائيل| احتجاجات في 40 جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية.. ماذا يحدث؟

يتواصل حراك الطلبة في الجامعات الأمريكية، حيث ظهرت الاحتجاجات الطلابية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس في عدد متزايد من الجامعات بعد اعتقال أكثر من 100 متظاهر في جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي، ويطالب الطلاب الجامعات بفصل نفسها عن أي شركات تعمل على تطوير الجهود العسكرية الإسرائيلية في غزة - وفي بعض الحالات عن إسرائيل نفسها.

وقد تم تنظيم الاحتجاجات في العديد من الجامعات من قبل تحالفات من المجموعات الطلابية ، لتشمل عشرات الجامعات والمؤسسات التعليمية في مختلف الولايات، تخللها اعتقال عشرات المتظاهرين، وتوسعت الاحتجاجات الطلابية لتشمل عدة جامعات، منها كولومبيا وتكساس وأوهايو وهارفارد، وغيرها من الجامعات البارزة في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة الجارديان يوم الجمعة أن الاحتجاجات ضد إسرائيل وصلت إلى 40 جامعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس ، أطلقت وزارة التعليم الأمريكية تحقيقات بشأن الحقوق المدنية في عشرات الجامعات والمدارس ردًا على شكاوى تتعلق بمعاداة السامية أو الإسلاموفوبيا، ومن بين الكليات الخاضعة للتحقيق العديد من الكليات التي تواجه احتجاجات، بما في ذلك جامعة هارفارد وكولومبيا.

وقال وزير التعليم الأمريكي ميجيل كاردونا إن القدرة على احتضان أصوات الطلاب ووجهات نظرهم المختلفة هي السمة المميزة لنمو البلاد، لكنه حذر السلطات من أنها لن تتسامح مع الكراهية أو التمييز أو التهديد بالعنف.

جامعة كولومبيا

أقام متظاهرون من الطلاب المؤيدين للفلسطينيين مخيما في جامعة آيفي ليج في نيويورك الأسبوع الماضي، وحاولت الشرطة إخلاء المخيم لأول مرة في 18 أبريل، عندما اعتقلت أكثر من 100 متظاهر ، لكن هذه الخطوة جاءت بنتائج عكسية، حيث ألهمت الطلاب في جميع أنحاء البلاد وحفزت المتظاهرين في كولومبيا على إعادة تجميع صفوفهم.

وقال الطلاب بعد ظهر الجمعة إنهم وصلوا إلى طريق مسدود مع الإداريين ويعتزمون مواصلة اعتصامهم حتى تلبية مطالبهم، وكان مسؤولون في كولومبيا قد قالوا في وقت سابق إن المفاوضات أظهرت تقدما على الرغم من وجود عشرات الصحفيين في الحرم الجامعي وعشرات من ضباط الشرطة خارج البوابات.

وتواجه رئيس جامعة كولومبيا" مصرية الأصل" مينوش شفيق ، توبيخًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس يوم الجمعة، لكنه يحتفظ بدعم الأمناء، الذين لديهم سلطة تعيين الرئيس أو إقالته.

وطالب الجمهوريون، في مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عضو ديمقراطي واحد على الأقل في مجلس الشيوخ، باستقالة شفيق في رسائل وبيانات الاثنين.

وأفادت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية بأن رئيس جامعة كولومبيا نعمت “مينوش” شفيق، ذات الأصول المصرية، تواجه دعوات متزايدة لدفعها نحو تقديم استقالتها وسط تصاعد الاضطرابات في الحرم الجامعي بسبب الحرب في غزة.

ووفقاً لموقع “TIME” فقد كتب الجمهوريون في وفد نيويورك إلى مجلس النواب الأمريكي يوم الاثنين، رسالة يحثون فيها شفيق على الاستقالة، قائلين إنها فشلت في توفير بيئة تعليمية آمنة في الأيام الأخيرة مع الفوضى التي اجتاحت الحرم الجامعي.

وخلال زيارة إلى كولومبيا، يوم الأربعاء، دعا رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، نعمت شفيق إلى الاستقالة “إذا لم تتمكن من إحلال النظام في هذه الفوضى”.

جامعة جنوب كاليفورنيا

ألغت جامعة جنوب كاليفورنيا حفل التخرج الرئيسي المقرر لها في 10 مايو بعد أن اجتاح حرمها الجامعي احتجاجات، وقد ألغت الجامعة بالفعل خطاب حفل التخرج الذي ألقاه الطالب المتفوق المؤيد للفلسطينيين، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إن أكثر من 90 شخصًا اعتقلوا ليلة الأربعاء بتهمة التعدي على ممتلكات الغير خلال احتجاج في الجامعة، وألقي القبض على شخص بتهمة الاعتداء بسلاح فتا، ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات. و

ووفقاً لــ AB NEWS فقد اعتقلت الشرطة سلميا الطلاب المتظاهرين في جامعة جنوب كاليفورنيا يوم الأربعاء، بعد ساعات من قيام الشرطة في جامعة تكساس باعتقال العشرات بشكل عدواني في أحدث اشتباكات بين سلطات إنفاذ القانون وأولئك الذين يحتجون على الحرب بين إسرائيل وحماس في الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

وبينما تصاعدت التوترات بين الشرطة والمتظاهرين في جامعة جنوب كاليفورنيا في وقت سابق من اليوم، تم في المساء اعتقال بضع عشرات من المتظاهرين الذين كانوا يقفون في دائرة وأذرعهم مقفلة واحدًا تلو الآخر دون وقوع أي حادث.

وطوق ضباط الشرطة المجموعة المتضائلة التي جلست في تحد لتحذير سابق لها بالتفرق أو الاعتقال. وخلف خط الشرطة، شاهد المئات من المتفرجين طائرات هليكوبتر تحلق في سماء المنطقة. أغلقت المدرسة الحرم الجامعي.

وفي حين أن الجامعات التي تكافح من أجل نزع فتيل الاضطرابات سرعان ما تحولت إلى تطبيق القانون، فإن الاعتقالات في كاليفورنيا كانت في تناقض حاد مع الفوضى التي أعقبت ذلك بساعات فقط في جامعة تكساس في أوستن.

جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية، هومبولت

مدد مسؤولو الجامعة إغلاق الحرم الجامعي حتى 10 مايو – نهاية الفصل الدراسي – قائلين إن التدريس سيظل عن بعد، بعد أن استخدم المتظاهرون في الجامعة في شمال كاليفورنيا الأثاث والخيام والسلاسل وأربطة الإغلاق لمنع مداخل الحرم الجامعي والجامعات. المبنى الاداري يوم الاثنين. ومن المقرر البدء في 11 مايو.

وقال المسؤولون في بيان يوم الثلاثاء إن الطلاب احتلوا المبنى الثاني وتم اعتقال ثلاثة طلاب.

وقال مسؤولون يوم الأربعاء إن بعض الأشخاص المجهولين الذين ليسوا طلابًا كانوا أيضًا داخل أحد المباني المحتلة. وقالت الجامعة يوم الخميس إن المتظاهرين استمروا في احتلال المبنيين.

واقترح عميد الكلية جيف كرين خلال اللقاء أن تقوم الجامعة بتشكيل لجنة تضم طلابا للتعمق في استثمارات الكلية. واقترح كرين أيضًا أن يواصل أعضاء هيئة التدريس والطلاب الاجتماع كل 24 ساعة للحفاظ على خط اتصال مفتوح. ولم يعلن الجانبان بعد عن اتفاق.

وطالب مجلس أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة رئيس الجامعة بالاستقالة في تصويت بحجب الثقة يوم الخميس، مشيرًا إلى قرار استدعاء الشرطة لإزالة الطلاب المتحصنين يوم الاثنين.

وأصدرت الجامعة، الجمعة، بيانا ردت فيه على أسئلة محتلي المباني. وقال البيان إنه ستكون هناك عواقب للأفعال التي تنتهك السياسة أو القانون، لكن المسؤولين سيأخذون في الاعتبار الإجراءات التي يتخذها أي طلاب يختارون إخلاء المباني المحتلة ودعم الجهود لإزالتها. ولم تذكر أنه سيتم إسقاط التهم الموجهة إلى المعتقلين.

كما عرضت الإدارة على المتظاهرين مهلة حتى الخامسة مساءً للمغادرة لكن ذلك الموعد النهائي مر ولم ترد الجامعة على الفور على رسالة تطلب تحديثًا أو تقديم معلومات حول ما تخطط للقيام به بعد ذلك.

جامعة جورج واشنطن

أقام حوالي 50 طالبا في جامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة، خيمة في ساحة الجامعة بالجامعة يوم الخميس. في وقت لاحق من اليوم، نظمت مجموعة من طلاب وأساتذة جامعة جورج تاون إضرابًا احتجاجيًا خاصًا بهم وساروا إلى حرم جامعة جورج واشنطن للانضمام إليهم. ويطالب المتظاهرون بسحب الجامعة من إسرائيل ورفع الإيقاف عن مجموعة طلابية بارزة مؤيدة للفلسطينيين.

من المقرر أن يكون آخر يوم دراسي بالجامعة قبل الامتحانات النهائية هو يوم الاثنين ومن المقرر أن تبدأ في 19 مايو. وبسبب الضجيج الناتج عن الاحتجاجات، قالت الجامعة إنها ستنقل نهائيات كلية الحقوق إلى مبنى آخر من المبنى الذي كانت فيه في الأصل. المقرر.

وقالت الجامعة إنه يتعين على المتظاهرين إزالة الخيام والتفرق بحلول الساعة السابعة مساء.

جامعة ايموري

قامت شرطة أتلانتا وقوات ولاية جورجيا بتفكيك معسكر في ساحة المدرسة الرباعية، قال رئيس المدرسة يوم الجمعة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن بعض مقاطع الفيديو التي تظهر اشتباكًا بين الشرطة والأشخاص في الحرم الجامعي “صادمة”، وأنه "مرعوب من أن أعضاء مجتمعنا اضطروا إلى تجربة مثل هذه التفاعلات ومشاهدتها".

وقال مسؤولو المدرسة إن 20 من بين 28 شخصًا تم القبض عليهم كانوا من "أفراد مجتمع إيموري".

يُظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي امرأتين عرّفتا عن نفسيهما على أنهما أستاذتين محتجزتين، حيث قام أحد الضباط بضرب إحداهما على الأرض بينما قام ضابط آخر بدفع صدرها ووجهها على رصيف خرساني. وفي حادث منفصل مساء الخميس، وقام بعض المتظاهرين بتثبيت ضباط الشرطة على الأبواب الزجاجية لمدرسة كاندلر لعلم اللاهوت في الحرم الجامعي، وألقوا أشياء على الضباط، حسبما قال رئيس إيموري.

جامعة ولاية أوهايو

اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في جامعة ولاية أوهايو في كولومبوس، بعد ساعات فقط من تجمعهم مساء الخميس وقال المتحدث باسم الجامعة بنجامين جونسون، إن أولئك الذين رفضوا المغادرة بعد التحذيرات تم اعتقالهم ووجهت إليهم تهم جنائية بالتعدي على ممتلكات الغير، مستشهدا بالقواعد التي تحظر الأحداث الليلية.

ومن بين 36 شخصا تم اعتقالهم، قال جونسون يوم الجمعة إن 16 منهم طلاب و20 لا ينتمون إلى الجامعة، ومن المقرر بدء المدرسة في 5 مايو.

جامعة نيويورك

تضخم المعسكر الذي أقامه الطلاب في جامعة نيويورك ليضم مئات المتظاهرين في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقالت الشرطة يوم الأربعاء إنه تم اعتقال 133 متظاهرا.

وقالوا إنه تم إطلاق سراحهم جميعاً بموجب أوامر استدعاء للمثول أمام المحكمة بتهم السلوك غير المنضبط. ومن المقرر البدء في 15 مايو.

جامعة نورث وسترن

غيرت جامعة نورث وسترن قواعد سلوك الطلاب صباح الخميس لحظر الخيام في حرمها الجامعي بضواحي شيكاغو بينما أقام الناشطون الطلابي معسكرًا.

أصدر رئيس الجامعة مايكل شيل بريدًا إلكترونيًا يقول فيه إن الجامعة أصدرت "ملحقًا مؤقتًا" لقانون الطلاب الخاص بها لمنع الخيام، من بين أمور أخرى، وحذر من الإجراءات التأديبية بما في ذلك التعليق والطرد والتهم الجنائية.

قال شيلينغ: “الهدف من هذه الإضافة هو الموازنة بين الحق في التظاهر السلمي وهدفنا المتمثل في حماية مجتمعنا، وتجنب تعطيل التدريس وضمان استمرار العمليات الجامعية بلا هوادة”.

ومن المقرر بدء الجامعة في 9 يونيو.

جامعة ميشيغان

اتسع حجم المخيم الطلابي الاحتجاجي وسط حرم جامعة ميشيغان بمدينة ديترويت، ليصل إلى نحو 40 خيمة، الثلاثاء.

وشارك الطلاب في المخيم وهم يرتدون أقنعة؛ خوفا من إجراءات عقابية ضدهم من قبل الجامعة.

ووزع أحد الطلاب بالمخيم أعلام صغيرة لإسرائيل، قائلا؛ إنه "لا يريد أن يسير الطلاب اليهود عبر الحرم الجامعي لرؤية المتظاهرين فقط"، وفق وسائل إعلام أمريكية.

جامعة مينيسوتا

حضرت النائبة الأمريكية إلهان عمر؛ احتجاجا في جامعة مينيسوتا بمدينة سانت باول، الثلاثاء، بعد ساعات من اعتقال 9 متظاهرين في أثناء إزالة الشرطة مخيما أمام مكتبة الجامعة.

واحتشد المئات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، حيث وقع أكثر من 80 أكاديميا بالجامعة، الأربعاء، على رسالة تطالب رئيس الجامعة بإسقاط أي تهم ضد المعتقلين، ورفع أي حظر ضد وجود المعتقلين بالحرم الجامعي، والسماح بإقامة مخيمات في المستقبل.

جامعة ييل

ألقت الشرطة، الاثنين، القبض على 48 متظاهرا، بينهم 4 ليسوا طلابا، بعد رفضهم مغادرة مخيم بساحة وسط حرم الجامعة في مدينة نيو هيفن بولاية كونيتيكت.

جامعة براون

امتدت الاحتجاجات الطلابية المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة، الأربعاء، لتشمل جامعة براون بمدينة رود آيلاند (شرق)، حيث طالب المحتجون في المخيم "بسحب الجامعة وقفها من جميع الشركات التي تساعد وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة، والاحتلال الإسرائيلي الأوسع للأراضي الفلسطينية".

معهد الموضة للتكنولوجيا

أقام بضع عشرات من المتظاهرين الخيام واحتلوا مبنى يوم الخميس في معهد الأزياء للتكنولوجيا، وهو جزء من نظام جامعة ولاية نيويورك العامة. جلس المتظاهرون على الأرض أو تجولوا حولهم، وكان العديد منهم يرتدون أقنعة الوجه والكوفيات. وحمل متظاهرون آخرون خارج المبنى لافتات وأعلاما فلسطينية. ورفضوا التحدث إلى أحد الصحفيين. وقضى نحو عشرة متظاهرين الليل في خيام وأكياس نوم داخل مبنى الحرم الجامعي. وأغلق متحف المعهد، الواقع في المبنى الذي أقام فيه المتظاهرون، الجمعة.

كان لا يزال من المقرر بدء المدرسة في 22 و 23 مايو.

جامعة إنديانا بلومنجتون

وبعد إقامة معسكر في جامعة إنديانا بلومنجتون، قامت الشرطة بالدروع والهراوات بدفع صف من المتظاهرين متكاتفين بعد ظهر الخميس. يبدو أن مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر استمرار الاحتجاج بعد أن توقفت سلطات إنفاذ القانون عن الاعتقالات.

وقالت شرطة الجامعة في تحديث لها يوم الجمعة إنه تم اعتقال 34 شخصا. وقالت ضابطة الإعلام هانا سكيبا إن التهم تشمل التعدي على ممتلكات الغير ومقاومة تطبيق القانون وضرب مسؤول السلامة العامة. وأصيب أحد الضباط "بجروح طفيفة". واستمرت الاحتجاجات الجمعة، قبل يوم واحد من آخر يوم دراسي. ومن المقرر بدء الجامعة في 4 مايو.

وقال جيفري كير، نائب المدعي العام في مقاطعة مونرو، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه تم إطلاق سراح المعتقلين بتعهد منهم، وأن المكتب "سيفحص جميع التقارير التي نتلقاها وأي لقطات ذات صلة لتحديد التهم المناسبة، إن وجدت".

جامعة بنسلفانيا

وظل مخيم احتجاج صغير ولكنه متزايد قائما في وقت مبكر من يوم الجمعة في حرم جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا. وقال بيان صادر عن المدرسة إن المسؤولين "يراقبون عن كثب" المخيم الذي بدأ يوم الخميس، ولم يتلقوا أي تقارير عن تهديد أو سلوك عنيف من قبل المتظاهرين. ومع ذلك، حذروا من أنه لن يتم التسامح مع الاحتجاجات أو الخطاب الذي ينتهك سياسات الجامعة، أو يعطل أعمالها، أو يسبب "بيئة ترهيبية أو عدائية أو عنيفة". ومن المقرر أن يتم بدء الدراسة بالمدرسة في الفترة ما بين 18 و 20 مايو.

جامعة فلوريدا

في غينزفيل، فلوريدا، موطن جامعة فلوريدا، تم تحذير المتظاهرين يوم الجمعة من أن الطلاب قد يواجهون الإيقاف والإبعاد لمدة ثلاث سنوات، ويمكن فصل الموظفين، إذا انتهكوا القواعد بما في ذلك التخييم، أو استخدام البوق، أو الاحتجاج داخل المباني أو حيازة أسلحة. ويحتج حوالي 50 شخصًا في الحرم الجامعي منذ يوم الأربعاء.

في وقت سابق من هذا العام، وجه حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس جامعات الولاية لتسهيل انتقال الطلاب من خارج الولاية الذين يواجهون معاداة السامية وغيرها من المضايقات الدينية في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس إلى جامعات فلوريدا.

كما أمرت إدارة الحاكم الجمهوري في الخريف الماضي الجامعات الحكومية بحظر منظمة طلابية مؤيدة للفلسطينيين، تسمى "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، من دخول الجامعات، قائلة إنها تدعم بشكل غير قانوني مقاتلي حماس الذين هاجموا إسرائيل. وقد طعنت المجموعة في هذا القرار أمام المحكمة الفيدرالية.

جامعة ولاية أريزونا

ونصب المتظاهرون في جامعة ولاية أريزونا الخيام، بما في ذلك بعض التي فككت الشرطة، وتم القبض على ثلاثة أشخاص على الأقل يوم الجمعة. وقدر تقرير إخباري تلفزيوني عدد المتظاهرين بالعشرات وأظهر مقطع فيديو أشخاصا يلوحون بالأعلام ويحملون لافتات كتب عليها “فلسطين حرة”.

ولم يرد ممثلو شرطة الجامعة ومدينة تيمبي على الفور على رسائل البريد الإلكتروني التي تسأل عن الاعتقالات أو الإصابات أو حجم الحشد.

أصدرت المتحدثة باسم الجامعة، إيلينا براس، بيانًا قالت فيه إن "المعسكرات غير المعتمدة" محظورة في الحرم الجامعي، وعدم الامتثال سيكون سببًا للاعتقال بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

جامعة تكساس

اعتقلت الشرطة، الخميس، أكثر من 20 طالبا متظاهرا في جامعة تكساس بمدينة أوستن، بعد طلب مسؤولي الجامعة وحاكم المدينة بتدخل السلطات.

وقال متظاهرون؛ إنهم خططوا للإضراب والتوجه إلى حديقة الحرم الجامعي الرئيسية، حيث سيقيمون فعاليات طيلة فترة الظهيرة مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، لكن الجامعة قالت في بيان؛ إنها "لن تتسامح مع الاضطرابات" كتلك التي تحدث في جامعات أخرى.

وأفادت شرطة مقاطعة ترافيس بأنه تم سجن 57 شخصا، ووجهت إليهم تهما بالتعدي الجنائي عقب الاحتجاجات الجامعية.