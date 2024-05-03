دعاء يوم الجمعة عند الغروب.. استغل اليوم من أوله لآخره في الطاعات

دعاء يوم الجمعة عند الغروب، يعتبر يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وأكثرها خيرا وبركة على جميع المسلمين، لذلك يهتم المسلمون باستغلال هذا اليوم من أوله إلى آخره في الطاعات، دعاء يوم الجمعة هو أحد العبادات التي يحرص عليها المسلم في يوم الجمعة، حيث أنه يوم يستجيب الله فيه- عز وجل- للدعاء.



دعاء يوم الجمعة ، من الطاعات المستحبة في يوم الجمعة، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأوصانا على الإكثار من الدعاء في يوم الجمعة، لما ليوم الجمعة من فضل جليل ومكانة رفيعة وساعة استجابة يردد المسلمون دعاء يوم الجمعة قبل الغروب، لأن الدعاء هو خير سلاح للمسلم، وقد جاء في فضل يوم الجمعة ق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:( من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طبل إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدًا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى).



اللهم إنّي قد مسّني الضرّ وأنت أرحم الراحمين، أسألك يا ربّي ألّا تغرب شمس هذا اليوم إلّا وقد فرّجت همّي وكشفت غمّي ونفّست كربي وقضيت ديني، وأخرجتني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.

-اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.

-اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنى مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عنى برحمتك يا أرحم الراحمين.

-ونقول في دعاء يوم الجمعة قبل الغروب اللّهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

-اللهم إني اسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم إليك مددت يدي وفيها عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبًا وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

أفضل دعاء يوم الجمعة قبل الغروب

أفضل دعاء يوم الجمعة قبل الغروب، يعد يوم الجمعة هو أحب الأيام إلى الله، فهو اليوم الذي خلق فيه سيدنا آدم عليه السلام، وكذلك هو يوم البعث الذي سيبعث الله فيه الخلائق، فهو يوم جليل له مكانة جليلة والدعاء فيه مستحب، فمن أفضل دعاء يوم الجمعة قبل الغروب نقول:

-اللهم إننا نستغفر ونستعيذ بك من كل الذنوب قد خطونا إليها بأقدامنا ومددنا إليها أيدينا وتأملناها بأبصارنا وأصغينا لها بأسماعنا وسترتنا منها ورزقتنا وأعنتنا وسألناك الزيادة فأزدتنا.

-يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء، اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك.

-ومن كلمات أفضل دعاء يوم الجمعة قبل الغروب يا الله أستغفرك من كل ذنب فعلته في بياض النهار وسواد الليل في سر وعلانيه وأنت ناظر إلي.. يـا الله أستغفرك من كل فريضه أوجبتها علي في ليل ونهار أو سنه لنبيك تركتها خطأ أو عمد أو نسياناً أو جهل أو تكاسلاً، يا الله أستغفرك واتوب إليك مما تكره قولاً وفعلاً.

-اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه يا رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

-اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطى لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.

-اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت، والشهادة عند الموت، اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم اسألك بحسن الخاتمة، اللهم تقبل دُعائنا يا أرحم الراحمين.

- ويستحب أيضا في أفضل دعاء يوم الجمعة قبل الغروب اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري وأوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله.

-اللهم إني أسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضى ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي، اللهم اجعل طريقي مسهلًا وأيامي القادمة أفضل من سابقاتها.

-اللهم إني مقر بنعمتك فتمم إحسانك إليَّ فيما تبقي من عمري أعظم، وأتمَّ وأكمل، وأحسن ما أحسنت إليَّ فيما مضي منه برحمتك يا ارحم الراحمين

-اللهم صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين، صبحكم الله بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسائم حج بيت الله، وزيارة روضة الحبيب الشفيع عليه أفضل الصلاة والسلام.



دعاء يوم الجمعة قبل الغروب مكتوب

دعاء يوم الجمعة قبل الغروب مكتوب، يوم الجمعة هو اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون لأداء صلاة الجمعة، وهي الصلاة التي يعفر الله فيها لعباده ما بين الجمعتين من ذنوب اقترفوها، فنقول في دعاء يوم الجمعة قبل الغروب مكتوب:

-اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أغثني، أدعوك يا رب دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك.

-ونقول في دعاء يوم الجمعة قبل الغروب مكتوب اللهم لا تنسني ذكرك، ولا توليني غيرك، ولا تكشف عني سترك، ولا تقنطني من رحمتك، ولا تطردني من كنفك وجوارك

-اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

-اللهم لك الحمد عدد ما حفظه علمك، وجرى به قلمك، ونفذ به حكمك في خلقك، وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك.

-اللهم إنّي أسألك في يوم الجمعة أن تُنزل على كلّ قلبٍ مهموم رضًا ورحمة، وأن ترزقه السكينة والطمأنينة وتصرف عنه ما أهمه وتبدله مكانه فرحًا وفرجًا وسرورًا.

-ويستحب أيضا في دعاء يوم الجمعة قبل الغروب مكتوب اللهم إنّي أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك اللهم قلبًا سليمًا وفكرًا قويمًا، وأرجوك يا ربّي أن تصرف عنّي هموم الدنيا وتُبعد عنّي الرزايا والبلايا والخطوب.

-اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء، يا واسع الفضل ويا عظيم المنّة، نسألك اللهم أن ترزق إخواننا المهمومين فرجًا قريبًا وأمنًا دائمًا، وأن تُزيل وحشتهم وتخرجهم من الضيق إلى سعة رحمتك وعفوك.

-اللهم إنّا نسألك فرجًا للمهمومين، وراحةً للمكروبين، وأن تصرف عنهم الأذى، وأن تُريح عقولهم، وتُسعد قلوبهم، وتشرح صدورهم.