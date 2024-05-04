كلمات كولر والراتب السنوي.. حتحوت يكشف سبب غضب الشناوي داخل الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، أسباب غضب حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي.

وقال حتحوت، خلال برنامجه: “إصابة الشناوي مؤكدة بنسبة 100% واللاعب لا يتمارض، ولكنه غاضب لأسباب غير فنية داخل الأهلي ‏ما بين كلمات كولر والراتب السنوي”.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي أمام الجونة

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، عن قائمة مواجهة المارد الأحمر المقبلة أمام الجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة الجونة في الدوري المصري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول – خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – إمام عاشور – رضا سليم – كريم نيدفيد – بيرسي تاو – حسين الشحات.