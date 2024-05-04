رئيس الوزراء يزور «واحة تجلي» ويتفقد اصطفاف أسطول المعدات وسيارات النظافة

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، إلى مشروع "واحة تجلي" للزيوت العطرية والأعشاب بمنطقة رأس كيندي بمدينة شرم الشيخ.

وخلال تفقده المشروع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس خالد غنام، مفوض الجهة المنفذة للمشروع من وزارة الإنتاج الحربي، الذي أوضح أن فكرة المشروع تستهدف تعريف السائح بالنباتات العطرية والأعشاب الطبية التي تتميز بزراعتها محافظة جنوب سيناء، وأهم المنتجات التي يتم تصنيعها من خلال هذه النباتات والأعشاب.

وتعرف رئيس الوزراء على المراحل المختلفة التي تمر بها تلك النباتات والأعشاب، من خلال مكونات المشروع التي تشمل مركز تجفيف الزهور وعصرها، وصولا للحصول على الزيوت العطرية المختلفة.

وأوضح المهندس خالد غنام، أن المشروع يتضمن قاعات لعرض المنتجات من الحرف اليدوية والمشغولات البدوية التي تتميز بها المرأة السيناوية، كما يشتمل على العديد من المناطق الخدمية والترفيهية، والتي تضم مطعما وبحيرة صناعية ونافورة ومحطة تحلية مياه ومناطق لاند سكيب جمالية وساحة انتظار للسيارات.

وفي هذا السياق، أثنى رئيس الوزراء على المنتجات المعروضة من الزيوت العطرية والمشغولات اليدوية، التي تعكس طبيعة الحياة البدوية بأرض الفيروز، مؤكداً أهمية التوسع فى إقامة مثل هذه المشروعات بمختلف مناطق الجمهورية، خاصة المناطق السياحية، ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بما يسهم فى التعريف بشكل أكبر بمثل هذه المنتجات المتميزة ذات الجودة العالية.

وخلال جولته فى "واحة تجلي"، التقى رئيس الوزراء عددا من السائحين المتواجدين بها، حيث أجرى حواراً ودياً معهم أثنوا خلاله على المنتجات المعروضة بالواحة سواء من الزيوت العطرية أو المشغولات البدوية، مشيدين بجودتها وتفردها.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد اصطفاف أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الفنية الخاصة بشركة النظافة "زهرة سيناء"، حيث تعرف على المهام التي تقوم بها الشركة في إطار تطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بشرم الشيخ، وذلك بما يحافظ على المكانة العالمية للمدينة، وجهود تحويلها إلى مدينة خضراء ومستدامة، وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به مدينة شرم الشيخ من طبيعة خلابة، واستقبالها الدائم للأحداث والمؤتمرات العالمية.

وتمت الإشارة إلى أنه فى إطار توجه الدولة نحو تحقيق التوافق البيئي والاستدامة بمدينة شرم الشيخ، فإن ذلك يفرض ضرورة تقديم خدمات مميزة تتناسب مع خطة التنمية المستدامة فيما يتعلق بتقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن للمخلفات والتشغيل الأمثل للمنشآت المعالجة وتطويرها والإدارة السليمة لخلايا الدفن الصحي.

