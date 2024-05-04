احم نفسك من الشيخوخة.. استشاري تثقيف غذائي يكشف طعاما سحريا يحقق ذلك

قدم الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، روشتة صحية؛ لتناول الطعام بشكل صحي، والحفاظ على جسم الإنسان في أفضل حال.

وقال مجدي نزيه، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "لا بد أن يتناول الإنسان وجبة متكاملة غذائيا".

وأضاف مجدي نزيه: "يجب أن تتكون الوجبة من نشويات وبروتينات، وطبق سلطة خضراء الذي يوفر كل الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم".

وتابع مجدي نزيه: "يجب أن تكون السلطة الخضراء أساسية في أي وجبة؛ للحفاظ على صحة الإنسان، وإنقاذ النفس من الشيخوخة المبكرة، ومن البكتيريا الضارة، ومن مضاعفات الأمراض المزمنة".