دانا شوقي: الاحتفال داخل صالة الأهلي باللقب الإفريقي أسعد جماهير الزمالك

أكدت دانا شوقي لاعبة كرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك، أن المباراة ضد النادي الأهلي في نهائي إفريقيا، لم تكن سهلة على الاطلاق وكانت المباراة تهرب في بعض الأحيان.

وتابع شوقي خلال مداخلة "المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق خاصةً بعد موسم سئ ولم نخرج إلا مع إسعاد الجماهير التي حضرت وراء الفريق في صالة النادي الأهلي، والحمد لله على الفوز باللقب القاري".

وأضافت دانا شوقي: "كان علينا ضغط كبير بسبب الموسم السئ الذي قدمناه فكان علينا تعويض هذا الموسم بالبطولة القارية، وجماهير الزمالك تعبت معانا وأشكرهم في ثقتهم بنا حتى آخر لحظة".

واختتمت: "الاحتفال داخل صالة النادي الأهلي لا يوصف، والأجواء كانت رائعة، ولم يتم تخفيض قيمة عقودنا داخل الزمالك، ولم يصلنا أي شئ من الإدارة وكل ما يتردد غير صحيح".