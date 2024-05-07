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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تي شيرتات عليها صورة جانيت السودانية أمام محكمة التجمع

صدى البلد

التقطت عدسة صدى البلد صورا لأهالي الطفلة جانيت صاحبة الـ10 أعوام من أمام المحكمة و التي لقيت مصرعها على يد شاب بعدما اعتدى عليها وهتك عرضها واغتصابها في مدينة نصر.

وحملت أسرة الضحية تي شيرتات للطفلة جانيت ومكتوب عليها" حق جانيت لازم يرجع، جانيت في الجنة".


تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اولى جلسات محاكمة المتهم بقتل واغتصاب الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس وذلك في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة.

وكانت، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.


وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

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