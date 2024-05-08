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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"مضاد أوفى" سؤال مثير للجدل بعربي أولى ثانوي|وإتحاد أمهات مصر: ماتحيروش الطلاب

سؤال مثير للجدل
سؤال مثير للجدل

انطلقت، اليوم، امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل بداية من الرابع الابتدائى وحتي الصف الثاني الثانوي، بجميع المدارس علي مستوي الجمهورية، وسط تعليمات وتشديدات من قبل وزارة  التربية والتعليم للحفاظ على انضباطها وحسن سيرها.

مضاد أوفى 

وأصدرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بيانا اعلاميا أكدت خلاله أنها رصدت اليوم ردود الأفعال حول امتحانات الترم الثاني 2024 مع الطلاب وأولياء الأمور ، معبرة عن استيائها من عودة الأسئلة المحيرة والمثيرة للجدل بين الطلاب ، حيث قالت عبير : تضمن امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي سؤال: "مضاد كلمة أوفي"، حيث حير السؤال كل من قرأه، مناشدة واضعي أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 بالبعد عن الأسئلة المثيرة للجدل والتي يحتار الطلاب في الإجابة عليها.

 

وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، إنه بعيدا عن هذا السؤال فبشكل عام اليوم الأول لـ امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل من الرابع الابتدائى وحتي الصف الثاني الثانوي، شهد هدوءا في اللجان، وأكد الطلاب وأولياء أمورهم  أن الامتحانات اليوم جاءت في مستوي الطالب المتوسط

ووجهت عبير حديثها لأولياء الأمور بالبعد عن كل ما يؤدي إلي تشتيت أبنائهم ويفقد تركيزهم في فترة الامتحانات، مشددة علي ضرورة تهيئة المناخ المناسب والملائم داخل الأسرة طوال فترة الامتحانات.

مضاد كلمة أوفى

جاءت كلمة أوفى ضمن سؤال النص النثري في امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الاول الثانوي بإحدى مدارس الجيزة، وذكرت كلمة أوفى في جملة نصها كالتالي : "ان كان أوفى تعريفا بعمر وأصدق دلالة عليه".

وطلب السؤال من الطلاب مضاد كلمة أوفى ، أتيح للطلاب الاختيار بين أربعة إجابات هي : أتم - أكمل - أبعد - أنقص.

وبناءا على معنى الكلمة في السياق المذكور في النص النثري، جاءت كلمة أوفى بمعنى أتم أو أكمل وبناءا على ذلك يصبح مضاد كلمة أوفى أنقص.

سؤال مثير للجدل
سؤال مثير للجدل
سؤال مثير للجدل
سؤال مثير للجدل

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