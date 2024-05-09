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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمرة الـ18 في تاريخه.. ريال مدريد يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

خطف ريال مدريد الإسباني بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بعد تحقيق فوز خاطف على بايرن ميونخ الألماني.

سجل ريال مدريد هدفين في الدقائق الأخيرة ليصعق بايرن ميونيخ ويصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه بوروسيا دورتموند.

وفاز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف على ضيفه بايرن ميونخ، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحسم تأهله للمباراة النهائية.

دخل الفريق البافاري اللقاء محاولا الاستفادة من انتهاء مباراة الذهاب على ملعبه أليانز أرينا بالتعادل 2-2، عبر تحقيق الفوز على أرض منافسه.

 

ريال مدريد يحسم اللقاء في الدقائق الأخيرة 


وكاد بايرن ميونخ يحقق ما أراد بهدف دون رد، بعدما خطف الكندي ألفونسو ديفيز هدفا في الدقيقة 68 من المباراة بعد فاصل مهاري مميز أنهى بعده الكرة ببراعة في الشباك من تسديدة قوية.

وكان ديفيز نزل كبديل في الدقيقة 27 من الشوط الأول بعد تعرض زميله الألماني سيرج جنابري للإصابة التي لم يتمكن معها من استكمال اللقاء.

لكن ريال مدريد أظهر شخصية البطل بتسجيل هدفين في دقيقتين عبر مهاجمه البديل خوسيلو في الدقيقتين 88 و90، ليحسم بطاقة التأهل.

ووصل ريال مدريد بذلك إلى المباراة النهائية للمرة الـ18 في تاريخه، بحثا عن لقبه الـ15 في البطولة القارية.
 

سجل تاريخي لكارلو  أنشيلوتي

ووصل كارلو أنشيلوتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في مسيرته، أي أكثر بمباراتين من أي مدرب آخر. لقد فعل ذلك ثلاث مرات مع ميلان والآن ثلاث مرات مع ريال مدريد.

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تشكيل ريال مدريد 

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن التشكيل الأساسي الذي واجه به بايرن ميونخ، مساء  الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بمعقل الميرنجي"سانتياجو برنابيو".

وأنهى أنشيلوتي الجدل المثار حول مركز الفرنسي أوريلين تشواميني، ودفع به في خط الوسط.

وكان مركز تشواميني نقطة الخلاف الوحيدة، إذ اعتمد عليه أنشيلوتي في لقاء الذهاب أساسيا في خط الوسط، ثم أنهى اللقاء نفسه في قلب الدفاع.

وتواجد الأوكراني أندري لونين في حراسة المرمى، وفق ما أعلنه أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، رغم جاهزية كورتوا الذي لعب ضد قادش في بداية الأسبوع الجاري بالليجا.

 

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ميندي، ناتشو، روديجر، وكارفاخال.

خط الوسط: كروس، تشواميني، فالفيردي، وبيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ورودريجو.

وكان الميرنجي قد تعادل في لقاء الذهاب بمعقل الفريق البافاري بنتيجة (2-2).

تشكيل بايرن ميونخ

على الجانب الآخر، اختار توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ التشكيل الآتي:

حارس المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: دي ليخت، داير، مزراوي، كيميتش.

الوسط: بافلوفيتش، موسيالا، لايمر.

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