عبد الوهاب: ندرس تدشين منطقة متكاملة لصناعة السيارات

قال د. أحمد فكري عبد الوهاب عضو اتحاد الصناعات والعضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك"، إنه جاري حاليا دراسة تدشين منطقة صناعية متكاملة لصناعة السيارات.

وأوضح خلال الجلسة الأولى «البيئة الاستثمارية للصناعة في مصر" بمؤتمر «المثلث الذهبي» الذي تنظمه جمعية رجال الاعمال المصريين، إن تلك المدينة من المستهدف ان تشمل مصانع للسيارات وكذلك الصناعات المغذية لها.

وأضاف عبد الوهاب ان الحكومة اولت قطاع السيارات اهتماما كبيرا ومن خلال التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة الصناعات الهندسية وشعب وسائل النقل والصناعات المغذية وقطاع تجارة السيارات، تم وضع سياسة واضحة لهذا القطاع، وتم انشاء المجلس الاعلى للسيارات، بالإضافة إلى انشاء صندوق لتنمية صناعة السيارات.

ولفت إلى أنه نتيجة هذه السياسة الواضحة تقوم شركات السيارات العالمية الكبرى بدراسة ما يمكن أن تتخذه من خطوات للتواجد في السوق المصرية والتخصصات.