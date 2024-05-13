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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المشروع القومي لمشتقات البلازما.. وزارة الرياضة تساهم للوصول للاكتفاء الذاتي من بعض الأدوية

صدى البلد

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن الوزارة  تعمل فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف مبادراتها للتوعية بين النشء والشباب وجميع المواطنين بمختلف مسارات التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية وخاصة المشروعات القومية فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية والصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية بوجه عام.


وأكد أن توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما والمنوطة بتنفيذ المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة من البلازما وهي نتاج الشراكة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة جريفولز العالمية، وهذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات الصحية والبحثية في مصر، مشيراً إلى أهمية البلازما ودورها الحيوي في إنقاذ الأرواح وتطوير الأدوية الحيوية، والتطلع إلى ما سيحققه هذا التعاون الثنائي بين الوزارة وشركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما، من نتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمع المصري.


موضحا أن البروتوكول يهدف إلى "نشر ثقافة الوعي بأهمية المشروع و مردوده على النظام الصحي المصري وأهمية التبرع بالبلازما لتوفير المادة الخام لتصنيع تلك الأدوية الاستراتيجية التي يحتاجها المريض المصري، مشددا على أهمية تشجيع مشاركة الشباب في حملة التوعية عن مشروع بالبلازما من خلال تنظيم ندوات توعوية وورش عمل وزيارات لمراكز التبرع المنتشرة في أنحاء المحافظات بواسطة "الجوالة، أندية التطوع، أندية الفتاة، الأندية الثقافية، شباب الجامعات، والكيانات الشبابية".


مؤكداً اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقضايا الوعي التي تخص الشارع المصري، وخاصة هذا المشروع الذي يحظي باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالمجال الطبي والتوسع في توفير الدواء، حيث نسعي في الفترة المقبلة بعد توفير البلازما من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض الدواء الهام الذي تستورده مصر.

 

واختتم وزير الرياضة حديثه قائلا: "نثق أنّ هذا البروتوكول سيعطي إشارة البدء إلى العمل مباشرة من أجل نشر الوعي بأهمية التبرع بالبلازما بين فئة الشباب. 

 

ومن جانبه تقدم اللواء طبيب مجدي أمين مبارك، رئيس مجلس إدارة شركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما، بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة ودعمه المتواصل من اجل سرعة تنفيذ هذا البروتوكول، بالتعاون مع جريفولز ايجيبت. 

 

موضحا أن تحقيق مشروع مشتقات البلازما ونجاحه يؤكد حرص القيادة السياسية على النهوض بمختلف نواحي حياة المواطن المصري وبخاصة في مجال الرعاية الصحية و أن الدعم و الرعاية التي يحظى بها المشروع  من اهم عوامل النجاح لضمان اكتمال تنفيذ المشروع على ارض جمهورية مصر العربية. 

 

مضيفا أن المشروع سيوفر استهلاك العملة الصعبة في استيراد تلك الادوية وتوطين تلك الصناعة المتفردة في هذه التكنولوجيا لتكون لمصر الريادة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. 

 

وأكد أن مشاركة الشباب المصري في هذا المشروع سيضمن نجاح واستدامة المشروع حيث إن الشباب هي الفئة المستهدفة وأحد الركائز الأساسية من خلال استمرار عمليات التبرع وكذلك توفير فرص العمل لمختلف الكوادر و التي سيوفرها هذا المشروع. 

 

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