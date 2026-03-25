الرئيس السيسي: نسعى لبناء «دولة الإبداع والفنون» ودعم المواهب في مصر على غرار "دولة التلاوة"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة، كما نجحت في ترسيخ ما يُعرف بـ«دولة التلاوة»، تسعى إلى بناء «دولة للإبداع والفنون»، تقوم على اكتشاف ورعاية المواهب في مختلف المجالات.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالمرأة المصرية والأم المثالية، أن مصر، بما تمتلكه من تعداد سكاني يتجاوز 100 مليون نسمة، تزخر بفرص هائلة في شتى القطاعات، مؤكدًا أن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الإمكانات يتطلب إتاحة الفرصة الحقيقية للمواهب.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يعمل على دعم تلك المواهب لتكون قادرة على الإسهام في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا.