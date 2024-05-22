وظائف الإنتاج الحربي 2024 .. الشروط وكيفية التقديم

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف التي أعلنتها الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بشركاتها.

وظائف الإنتاج الحربي 2024

وظائف الإنتاج الحربي 2024

الحاصلون على بكالوريوس هندسة من التخصصات الآتية:-

ميكانيكا قوى

ميكانيكا إنتاج

ميكاترونكس

كهرباء إلكترونيات وتحكم آلي

هندسة فلزات

هندسة كيميائية



الحاصلون على بكالوريوس علوم

تخصص كيمياء

الحاصلون على المؤهلات الفنية فوق المتوسطة والمتوسطة من التخصصات الآتية:-

تشغيل ماكينات رقمية CNC

تحاليل كيميائية

تشغيل ماكينات

أجهزة إلكترونية

كهرباء

ميكانيكا

تبريد وتكييف

كيمياء

وظائف الإنتاج الحربي 2024

شروط التقديم لوظائف الإنتاج الحربي 2024



أن يكون المتقدم متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.

أن يكون من قاطني «القاهرة، الجيزة، القليوبية».

أن يكون تقدير التخرج بدرجة «جيد جداً» على الأقل لحملة المؤهلات العليا «هندسة / علوم».

إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

أن يجتاز اختبارات التقييم اللازمة «لغة إنجليزية / مهارات الحاسب الآلي / مادة التخصص».

أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.

أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها نهائياً.

أن لا يزيد السن عن 30 عاماً.



موعد وكيفية التقديم على الوظائف



يتم التقديم لوظائف الإنتاج الحربي 2024 خلال 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان عن طريق استيفاء البيانات المطلوبة باستمارة التقديم المعلن عنها على الموقع الإلكترونى للوزارة (www.momp.gov.eg) والصفحة الرسمية على الفيس بوك، الاستمارة على الرابط التالي: اضغط هنــــا.

مع العلم أنه سيتم إغلاق موقع استمارة التقديم بعد انتهاء مدة الإعلان.

وظائف الإنتاج الحربي 2024

قواعد الاختيار

- يتم اختبار المتقدمين بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بواسطة لجنة متخصصة من الهيئة وفي موعد سيتم تحديده لاحقاً والإعلان عنه على الموقع الإلكتروني للوزارة.

- سيتم الإخطار بموعد الاختبارات من خلال رسائل نصية (SMS) على الهاتف المسجل ببيانات المتقدم.

- يتم قبول الأعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات الدالة على انطباق الشروط الموضحة بعاليه على المتقدم وطبقاً لترتيب المتقدمين في نتيجة الاختبارات.

وظائف الإنتاج الحربي 2024

- في حالة ثبوت أن البيانات المسجلة مخالفة للحقيقة وللمستندات المقدمة في شأن الشروط الموضحة بعاليه سيتم استبعاد المتقدم وإعتباره راسباً ويستمر ذلك حتى بعد ظهور النتيجة واعتمادها.

- لن يلتفت إلى الطلبات الغير مستوفاة للشروط بعاليه أو التي ترد باليد أو بالبريد.