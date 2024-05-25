أخبار التوك شو|مصطفى بكري: الحدود خط أحمر,, بايدن يطالب القاهرة بالوساطة بين حماس وإسرائيل.. مصدر: ‏مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

ضياء رشوان: تهديد الأمن القومي المصري خط أحمر

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن إسرائيل على وشك التضحية بالجائزة الأكبر وهى العلاقات مع مصر، مضيفا مصر حافظت طيلة الوقت على الواسطة بين الفلسطينين والاسرائيليين.



بحبها جدا.. رد صادم من أحمد العوضي عن إمكانية رجوعه لياسمين عبدالعزيز

سأل الإعلامي عمرو الليثي، خلال برنامجه “واحد من الناس” المذاع عبر فضائية “الحياة”، الفنان أحمد العوضي، عما إذا كان من الممكن رؤيته فى عمل سينمائي أو درامي مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، مجيبا: “طبعا دا شرف ليا”.



فتح: لابد أن يعلم العالم أن ما تقوم به إسرائيل أعلى أشكال الإرهاب

قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن رد الفعل الإسرائيلي لقرارات محكمة العدل الدولية شديد الوضوح، حيث أنهم منذ أن بدأوا في جرائمهم منذ سنوات طويلة هم فوق القانون الدولي وهم مدعومين سواء من الاستعمار الأوروبي القديم أو الاستعمار الأمريكي الجديد بأن لا مسائلة لهم في ارتكاب أي جريمة من الجرائم، مؤكدًا أنه لابد أن يعلم العالم أجمع أن ما تقوم به إسرائيل هو أعلى شكل من أشكال الإرهاب.



محمد شبانه: سأقاضي إسرائيل.. وسأطلب من خالد أبو بكر تمثيلي قانونيا

علق النائب والإعلامي والناقد الرياضي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ، على صورته التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، على أنه أحد قادة الفصائل الفلسطينية المطلوبين.



الفريق الفلسطيني بالعدل الدولية: إسرائيل منعت المحققين الأمميين من دخول غزة

أكدت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، أهمية قرار محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، مطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً.



مصدر رفيع المستوى: ‏مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية الطاحنة في غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، أن ‏مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية الطاحنة في قطاع غزة.



مصطفى بكري: إخواني هارب يصل مصر خلال 48 ساعة وينوي تسليم نفسه للسلطات

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن على حسين مهدي، الذي غادر من مصر إلى تركيا ومن ثم للولايات المتحدة الأمريكية، وكان يهاجم مصر؛ يعتزم الرجوع إلى مصر.



بكري: الحدود المصرية خط أحمر وبايدن يطالب مصر بالوساطة بين حماس وإسرائيل

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحدود المصرية خط أحمر، والرئيس الأمريكى بايدن طلب من مصر الوساطة بين حماس ودولة الاحتلال.



مصطفى بكري: الشعب الفلسطيني صامد.. والخناق على إسرائيل «يضيق»

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب الفلسطيني صامد بكل قوة وإيمان.





رئيس جهاز العاصمة الإدارية: لجنة من الحكومة لجذب المستثمرين لـ«منطقة المال والأعمال»

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية، إن مشروع الأبراج هو أحد أهم المشروعات داخل العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن المشروع مقام على مساحة 140 فدانا، وعبارة عن 20 برجا.

