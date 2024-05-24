ضياء رشوان: تهديد الأمن القومي المصري خط أحمر

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن إسرائيل على وشك التضحية بالجائزة الأكبر وهى العلاقات مع مصر، مضيفا مصر حافظت طيلة الوقت على الواسطة بين الفلسطينين والاسرائيليين.

وأضاف ضياء رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن تهديد الأمن القومي المصري خط أحمر وتصفية القضية الفلسطينية أيضا خط أحمر وأمر لا تقبل به مصر.

وتابع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن معبر كرم أبو سالم بين مصر وقطاع غزة واسرائيل وخاضع للإدارة الإسرائيلية طيلة الوقت وعلى الله إسرائيل تفوت اللي هيجي للفلسـطينيين، متابعا أن مصر لا تبحث عن أي حرب ولكنها قادرة على اي حرب.

