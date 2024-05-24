مصدر رفيع المستوى: ‏مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية الطاحنة في غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، أن ‏مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية الطاحنة في قطاع غزة.

وأضاف المصدر رفيع المستوى: ‏معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، ومصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية، يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن مصر ستظل تتصدى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، أو لعزل قطاع غزة عن العالم.

وأشار مصدر رفيع المستوى، إلى أن مصر وأمريكا تتفقان على إدخال المساعدات مؤقتا من معبر كرم أبو سالم؛ انطلاقا من حرص مصر على التخفيف من نقص المساعدات.

وتابع المصدر رفيع المستوى: ‏مصر تحرص على ثوابت القضية الفلسطينية، وإصرارها على عدم

القبول بسياسة الأمر الواقع التي يحاول الجانب الآخر فرضها على الأرض.

ولفت المصدر رفيع المستوى: مصر تحرص على التخفيف من وطأة نقص المساعدات من خلال

إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي، مؤكدا أن مصر تحرص على سرعة إيجاد حلول مؤقتة لإدخال الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل المستشفيات المتوقفة عن العمل.