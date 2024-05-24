مصطفى بكري: الشعب الفلسطيني صامد.. والخناق على إسرائيل «يضيق»

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب الفلسطيني صامد بكل قوة وإيمان.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، الخناق يضيق دوليا على إسرائيل بعد إصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو وقادة تل أبيب.

العدل الدولية

وتابع مصطفى بكري قائلا: قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في رفح ألزم تل أبيب بضمان وصول أي لجان تقصي حقائق بشأن عمليات الإبادة.

وأوضح مصطفى بكري، أن مخطط التهجير بدأ يتضح ملامحه وهو دفع الفلسطينيين إلى الهجرة أو حكم غزة من قبل قوات مشتركة ووضعها أمام المقاومة وجها لوجه.