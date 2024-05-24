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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جهاز العاصمة الإدارية: لجنة من الحكومة لجذب المستثمرين لـ«منطقة المال والأعمال»

المهندس شريف الشربيني،
المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية، إن مشروع الأبراج هو أحد أهم المشروعات داخل العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن المشروع مقام على مساحة 140 فدانا، وعبارة عن 20 برجا.

وأضاف المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن المشروع يحتوي على أنشطة متنوعة، تشمل "5 أبراج سكنية، 12 برجا إداريا، 2 برج فندقي، البرج الأيقوني بارتفاع 394 مترا، ويعد أعلى برج في قارة إفريقيا.

ونوه المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية، بأن هناك لجنة مُشكلة من مجلس الوزراء؛ لجذب المستثمرين للتواجد داخل منطقة المال والأعمال.

المهندس شريف الشربينى شريف الشربيني العاصمة الادارية جهاز العاصمة الإدارية مشروع الأبراج البرج الأيقوني

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