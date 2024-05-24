مصطفى بكري: إخواني هارب يصل مصر خلال 48 ساعة وينوي تسليم نفسه للسلطات

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن على حسين مهدي، الذي غادر من مصر إلى تركيا ومن ثم للولايات المتحدة الأمريكية، وكان يهاجم مصر؛ يعتزم الرجوع إلى مصر.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن على حسين مهدي المقيم في الولايات المتحدة نشر بيانا، يقول فيه أنه قرر تسليم نفسه للسلطات المصرية خلال 48 ساعة من الآن، مضيفا أنه سيصل إلى القاهرة في تمام الساعة 9 صباحا يوم الاثنين المقبل بمطار القاهرة.

وأردف بكري، أن على حسين مهدي حصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية في 2020، موضحا أنه تنازل عن الإقامة وسيعود ليقف في مصر مع وطنه.

الدولة

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن على حسين مهدي أكد على ثقته في الدولة المصرية ومسارها الجديد، وأن اتحاد العرب مهم للقضاء على أي مخطط.

وذكر الإعلامي مصطفى بكري، أن على حسين مهدي اعترف بخطئه في كثير من الأمور وأزمة غزة أكدت وأوضحت كل شيء وأنه ظلم مصر.

ووجه على حسين مهدي رسالة للهاربين: " ندعوكم للعودة لأحضان الوطن وعدم الخوف.. جه وقت رجوعنا يا شباب .. شوفت قيادة كبيرة وكلمتها واحدة".