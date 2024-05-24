الفريق الفلسطيني بالعدل الدولية: إسرائيل منعت المحققين الأمميين من دخول غزة

أكدت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، أهمية قرار محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، مطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً.

وطالبت بفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.



وقالت خلال مداخلة هاتفية خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن المقابر الجماعية ليست جريمة فقط ولكنها شواهد وأدلة على وجود قتل عشوائي وإبادة جماعية، للتحقق من ذلك، ولا بد من قيام الطب الشرعي على الجثث ، والمحكمة تريد دخول اراضي غزة والتحقق منذ ذلك.

ولفتت إلى أن إسرائيل منعت دخول كل المحققين الأمميين لقطاع غزة، موضحة ان دخول المحقققين، هام للغاية للتأكيد على وقوع جرئمة الإبادة الجماعية.