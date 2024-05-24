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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن قرار العدل الدولية حول رفح

مدينة رفح الفلسطينية
مدينة رفح الفلسطينية

أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة بيانا أكدت فيه ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إنها ترحب بقرار محكمة العدل الدولية، الذي صدر بشكل شبه إجماعي، بموافقة 13 قاضيا، بشأن اتخاذ مجموعة أخرى من التدابير الاحترازية المُلزمة، بما في ذلك قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري وأي إجراء آخر أو أعمال أخرى في رفح.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الجمعة، أن المحكمة قررت أيضا أن إسرائيل مُلزمة بالإجراءات الاحترازية، بما في ذلك السماح لجميع لجان التحقيق أو تقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى بشأن تهمة الإبادة الجماعية ومفوّضة من قبل الأمم المتحدة، بالدخول إلى غزة، وبالمثل، فإن جميع الدول ملزمة قانونا باحترام وضمان تنفيذ هذه التدابير الاحترازية والتدابير الاحترازية التي صدرت سابقا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ودعت الخارجية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، وتحديدا حماية النظام القائم على القواعد ومكانة المحكمة من خلال ضمان امتثال إسرائيل الفوري لهذه القرارات.

وأكدت الوزارة، أن دولة فلسطين ستعمل مع جميع الدول الملتزمة بالقانون لخدمة هذه الالتزامات المُلزمة، مكررة امتنانها لشعب وحكومة جنوب أفريقيا لقيادتهم الأخلاقية والقانونية في الدفاع عن الإنسانية، والدفع من أجل وضع حد لهذه الإبادة الجماعية.

وزارة الخارجية الفلسطينية العملية العسكرية الإسرائيلية جنوب قطاع غزة

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