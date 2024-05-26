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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

81 شهيدا..8 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

شهداء غزة الذين قتلهم
شهداء غزة الذين قتلهم الصهاينة

أفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد الشهداء والمصابين نتيجة حرب الإبادة على غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و223 مصابا خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35.984 شهيدا و80.643 مصابا منذ 7 أكتوبر.

من جانبهم قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تعد الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة يتيح المجال للقيام ببعض الأعمال العسكرية هناك.

وفي حكم طارئ في قضية رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، بالوقف الفوري لهجومها على رفح، حيث تقول إسرائيل إنها تعمل على القضاء على مقاتلي «حماس».

وقال تساحي هنجبي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقناة «إن 12» التلفزيونية : «ما يطلبونه منا هو عدم ارتكاب إبادة جماعية في رفح. نحن لم نرتكب إبادة جماعية ولن نرتكب إبادة جماعية».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الهجوم على رفح سيستمر، قال هنجبي: «بموجب القانون الدولي، لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا والدليل هو أن المحكمة لا تمنعنا من مواصلة الدفاع عن أنفسنا».

وزارة الصحة بغزة الشهداء والمصابين حرب الإبادة ضحايا العدوان الإسرائيلي

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