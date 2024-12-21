عن سجن صيدنايا.. جمال سليمان يكشف تفاصيل مسلسله الجديد

كشف الفنان السوري جمال سليمان خلال الندوة المقامة بنقابة الصحفيين عن تفاصيل مسلسله القادم، الذي يسلط الضوء على ما يحدث خلف أسوار “سجن صيدنايا”، أحد أشهر السجون السورية،

وأوضح سليمان أن العمل يتناول الصراعات الداخلية في النظام السوري، وكيف تحولت قضايا الفساد إلى نزاعات على المصالح، مشيرًا إلى أن الحاكم في القصة يتخلى عن منصبه بسبب خلافات حول “كعكة الفساد”، وليس بدافع الإصلاح.

وأكد سليمان أنه أضاف بصمته على العمل بكتابة المشهد الأخير بنفسه، موضحًا أن كتابة السيناريو استغرق عامًا كاملًا، مع الانتهاء من الصياغة النهائية قبل ثلاثة أشهر. ومن المقرر بدء تصوير المسلسل قريبًا.

وأضاف سليمان أن المسلسل يتناول بجرأة الطريقة التي استخدم بها النظام السوري “سجن صيدنايا” لإدارة السجناء وكيفية التحكم في حياتهم، معربًا عن أمله في أن يجمع العمل نخبة من الفنانين السوريين لتقديم قصة واقعية تعكس الحقيقة.

تحدث الفنان جمال سليمان خلال تكريمه في نقابة الصحفيين ، عن الأوضاع في سوريا بعد رحيل بشار الأسد.

وقال جمال سليمان"فكرة التسامح بين الجيش موجودة ولكن نضع في الاعتبار السجون و التعذيب التي كانت تحدث ".

وأكمل "أنا مقدرش أفوض نفسي في التسامح مكان بنت شافت زنزانه اللى أبوها عاش فيها ٢٠ سنة ".

جمال سليمان :

وصول الفنان جمال سليمان الى نقابة الصحفيين وذلك بعد أن صرح حسين الزناتي وكيل النقابة ورئيس لجنة الشئون العربية وأشار إلي أنه سيتم تكريم الفنان الكبير جمال سليمان، ومنحه درع النقابة تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية، وحرصه الدائم على ترسيخ قيم العروبة من خلال أعماله المختلفة.

وقد صرح الفنان جمال سليمان إنه لن يستطيع تقديم دور بشار الأسد في عمل فني، لأنه لا يوجد شبه بينهما، ولا يعتقد أن سيرته ستقدم في أي عمل على الشاشة.

وتعجب سليمان في تصريحات لشاشة العربية، من طريقة تخلي بشار الأسد عن السلطة، وخروجه من سوريا هاربا دون تصريح مسبق أو توضيح يشرح اضطراره للمغادرة بهذا الشكل أو بأي صيغة دستورية واصفا:" شيء مذهل ما قام به هذا الرجل".

ووصف جمال سليمان بشار الأسد بأنه يختلف عن باقي أمثاله قائلا:"اسمه لن يكون مكتوبا في كتاب الديكتاتوريين سيكون له كتاب خاص"، مشيرا إلى توقعه بانهيار النظام منذ حوالي عام ونصف.

وأشار جمال سليمان إلى أن لديه الرغبة في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية السورية، متابعًا: «هذا ليس شرطًا، إذا لم أجد من هو أنسب مني في هذا المنصب، سأرشح نفسي إذا أراد السوريون».

يذكر أن لجنة الشئون العربية والدولية بالنقابة كانت قد استضافت الأربعاء السفير الصيني بمصر لياو ليتشيانج، والذي شدد على العلاقات التاريخية بين القاهرة وبكين، وسعي البلدين لتحقيق السلام الشامل في المنطقة والعالم أجمع.