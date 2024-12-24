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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ أسيوط يجرى حركة محليات محدودة لضخ دماء جديدة والاستعانة بالكفاءات

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
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أصدر اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط حركة محليات داخل الوحدات المحلية للمراكز والديوان العام شملت تعيين وندب بعض رؤساء المراكز وإنهاء ندب ونقل آخرين وذلك لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية الاستعانة بالكفاءات للارتقاء بالجهاز التنفيذى وتطوير العمل الإداري بالوحدات المحلية لتحقيق سياسة الدولة في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث أصدر محافظ أسيوط قرارًا يتضمن ندب ممدوح جبر محمد من رئيس مركز ومدينة صدفا إلى رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وندب أحمد ثابت محمد من رئيس حي شرق مدينة أسيوط إلى رئيس مركز ومدينة الغنايم ومصطفى محمد إبراهيم من نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط إلى رئيس مركز ومدينة صدفا، فضلا عن ندب سوزان محمد راضي من مدير مكتب السكرتير العام المساعد إلى رئيس مركز ومدينة أبنوب وأبوالعيون إبراهيم متولي من رئيس حي غرب مدينة أسيوط إلى رئيس حي شرق مدينة أسيوط وعبدالرؤوف النمر من رئيس مركز ومدينة الفتح إلى رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمود ياسين حسن من رئيس مركز ومدينة الغنايم إلى رئيس مركز ومدينة الفتح.

كما تضمن القرار ندب كل من محمد سليمان أحمد من نائب رئيس مركز ومدينة أبنوب إلى نائب رئيس مركز ومدينة الفتح وطلعت محمد محمد من نائب رئيس مركز ومدينة أبوتيج إلى نائب رئيس مركز ومدينة البداري وعلاء الدين حسين محمد من نائب رئيس مركز ومدينة البداري إلى نائب رئيس مركز ومدينة أبوتيج وشريف وصفي فتحي من نائب رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إلى نائب رئيس حي شرق مدينة أسيوط وهالة محمد عبداللاه من نائب مركز ومدينة أسيوط إلى نائب رئيس حي شرق مدينة أسيوط ومصطفى أحمد فهمي من نائب رئيس حي شرق مدينة أسيوط إلى إدارة الانتاج بديوان عام المحافظة ومحمد أحمد الأمير من نائب رئيس حي شرق مدينة أسيوط إلى نائب رئيس مركز ومدينة أبنوب ومصطفى إسماعيل أحمد من نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط إلى نائب رئيس حي غرب وفرغلي يوسف فرغلي من رئيس قرية بني مر إلى نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط وعلي عطا أحمد من نائب رئيس مركز ومدينة الفتح إلى نائب رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وياسر أبوعليم شلتوت من نائب رئيس مركز ومدينة صدفا إلى نائب رئيس حي شرق مدينة أسيوط وعاصم إبراهيم خليل من نائب رئيس حي شرق مدينة أسيوط إلى نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط.

وتضمن القرار أيضا إنهاء ندب كل من محمد عبدالراضي صديق من رئيس مركز ومدينة البداري إلى مدير الشئون الإدارية بالديوان العام وإنهاء ندب محمد عبدالحميد عبدالمعز من نائب رئيس مركز ومدينة القوصية إلى إدارة السياحة بديوان عام المحافظة ونقل السيدة ولاء محمد عبدالجواد بالمجموعة النوعية الفنية بالديوان العام للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح ونقل محمد أحمد عبدالجليل بالتنمية الإدارية بالديوان العام إلى مركز ومدينة أسيوط وتفويض السيدة سمية جاد محمود للقيام بأعمال رئيس قسم التسويات بإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

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