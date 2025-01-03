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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق في توسعات مدينة الشيخ زايد.. صور

وزير الاسكان
وزير الاسكان
قسم الاقتصاد
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تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد، بمنطقه القرار الجمهوري 77 لسنة 2017 بمساحة 8500 فدان تقريبا، موازية لطريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المخطط العام لاستعمالات الأراضى بالمنطقة يتضمن أنشطة متنوعة بهدف إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية بها، وتحويل المنطقة إلى مجتمع عمراني متكامل تضاهي مدينة الشيخ زايد القائمة.

وأكد أن خُطة الدولة العمرانية هى بالأساس خُطة اقتصادية وليست خُطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، ومشيراً إلى أن المخطط التفصيلي لأراضي منطقة التوسعات بمدينة الشيخ زايد، به أنشطة (عمراني متكامل – خدمي – استثماري – سكني – تجاري – استعمالات مختلفة).

ووجه المهندس شريف الشربيني، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة لسرعة الانتهاء من الأعمال، ومراعاة المواصفات القياسية في مختلف مراحل التنفيذ، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ.

وفي السياق ذاته، أعلنت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، تفاصيل المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة توسعات المدينة، موضحة أنه بالنسبة لمشروعات الصرف جارٍ تنفيذ خطوط صرف بأقطار (1200 مم و1000 مم و800 مم و630 مم و250 مم) لكامل منطقة امتداد المدينة بالقرار 77 لسنة 2017 وتنفيذ خطوط المياه بأقطار 1200 مم للتغذية من المحطة الرئيسية بالشيخ زايد، وخطوط التوزيع بأقطار 800 مم، و630 مم، و250 مم، موضحةً أن منطقة التوسعات تم تخطيطها لتكون على نفس طراز مدينة الشيخ زايد.

وزير الاسكان والمرافق الفرص الاستثمارية جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد المهندسة مروة حسين مشروعات المرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد

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