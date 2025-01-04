في عيد ميلادها .. 6 معلومات رقمية عن ليلي علوي

تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة ليلي علوي بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات فى تاريخ السينما المصرية .

ولدت ليلى علوي من أب مصري وأم يونانية، وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون، وفي الخامسة عشرة من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي.

قدمت ليلى علوي، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني كان من بينها كل من فيلم "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"خرج ولم يعد"، و"المشاغبات الثلاثة"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة"، والماء والخضرة والوجه الحسن"، و غيرها من الأعمال.كما قدمت عدد كبير من المسلسلات من بينها:"فرح ليلى"، و"هي ودافنشي"، و"نور الصباح"، و"لحظات حرجة"، و"بنت من شبرا"، و"هذا المصير"، وغيرها.

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات الرقمية عن ليلي علوي :

180 .. عمل فني قدمتهم الفنانة ليلي علوي خلال مشوارها الفني ما بين السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة .

4 .. أفلام سينمائية تقاسمت فى بطولاتهم مع الفنان بيومي فؤاد ، حيث بدأت الثنائية بفيلم “ ماما حامل ” وآخرهم “المستريحة ” .

1 .. فيلم وحيد شاركت فيه ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى السينما المصرية وهو خرج ولم يعد ، وإيضًا زيجة واحدة فى حياتها .

53 .. مسلسل شاركت فى بطولتهم الفنانة ليلي علوي .

1.. فيلم وحيد شاركت فى إنتاجه الفنانة ليلى علوي وهو “ سمع هوس ” من إخراج شريف عرفه .

5 .. أفلام مع محمود عبدالعزيز وهم إعدام ميت ، الرجل يحب مرتين ، خليل بعد التعديل ، ياعزيزى كلنا لصوص ، ليلة البيبى دول .