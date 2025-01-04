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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

سارة درزاوي أحدث عروس بالوسط الفني.. نجمة مسرح مصر معيدة بالجامعة

سارة درزاوي
سارة درزاوي
أحمد البهى
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 سارة درزاوي .. أسم تصدر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية ، وذلك بعد أن أحتفلت بحفل زفافها بحضور أهل الفن  خاصة أبطال مسرح مصر ، والفنان أشرف عبد الباقي .

من هي  سارة درزاوي ؟


 سارة درزاوي هي ممثلة مصرية شابة ولدت عام 1992 وتحديدًا فى شهر مارس ، شاركت في العروض المسرحية الشهيرة تياترو مصر عام 2013 مع الفنان أشرف عبد الباقي .

 سارة درزاوي معيدة بقسم الدراما والنقد المسرحي كلية الآداب جامعة عين شمس وطالبة دراسات عليا.

بخلاف مسرح مصر ، قدمت  سارة درزاوي مايقرب من 7 أعمال فنية فقط ، ومنها أعمال ظهرت فيها كضيف شرف ومنها فيلم “ سبع البرمبة ” ، والذي قام ببطولته الفنان رامز جلال . 

جلسة تصوير رومانسية لـ سارة درزاوي في حفل زفافها - el-jazeera.com

شاركت سارة درزاوي فى عدد من الأعمال ومنها أكس لانس ، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي ، وقام ببطولته محمد سعد ، ولكن العمل لم يحقق النجاح المطلوب ، كما شاركت فى مسلسل “ ونسني ” ، والذي قام ببطولته مجموعة من الشباب ومنها حازم إيهاب . 

قالت سارة درزاوي نجمة مسرح مصر إنها بدأت التمثيل قبل عملها كمعيدة في كلية الآداب، من المرحلة الثانوية وحدث ذلك معها بالصدفة، بعدما عرض عليها أحد زملائها القيام ببطولة عمل مسرحي في مسرح المدرسة وكان أداؤها جيدا جدا، ومن هنا اكتشفت موهبتها التمثيلية.
 

وتابعت أن رحلتها إلى كرسي المعيدة لم تكن سهلة، وإنها ظلت تدرس في كلية العلوم، ترسب وتنجح مدة خمس سنوات ثم قررت التحويل إلى كلية الآداب قسم "نقد ودراما مسرح"، وأبلغت عائلتها أنها ستصبح معيدة بها، وذلك بعد سنوات لمعارضتها في التحويل من كلية العلوم وبالفعل كان ترتيبها الأولى على الدفعة منذ السنة الأولى.
 

وأضافت سارة أنه بعد تفوقها في كلية الآداب اعتذرت لها والدتها عن رفضها لتحويلها من كلية العلوم، وتعطيلها كل هذه السنوات.

مسرح مصر أشرف عبد الباقي الفنان أشرف عبد الباقي سارة درزاوي

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