نانسي عجرم تشعل حفلها بالسعودية بـ " الدنيا حلوة " و "أطبطب وادلع "

أشعلت الفنانة نانسي عجرم حفلها ، المقام حاليًا ، بالمملكة العربية السعودية ، ضمن فاعليات موسم الرياض .

وخلال الحفلة قدمت نانسي عجرم عدد من الأغاني التى ألهبت حماس الجمهور ، ومنها : الدنيا حلوة و أطبطب وادلع .

أحدث أغاني نانسي عجرم

كانت طرحت الفنانة نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

أغاني نانسي عجرم

وفي أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث أنها تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات وإحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.