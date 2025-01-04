الجمهور يتفاعل مع أغاني رامي صبري في حفل السعودية

تألق الفنان رامي صبري فى حفل غنائي ضخم ، بالمملكة العربية السعودية ، ضمن فاعليات موسم الرياض .

وخلال الحفل قدم رامي صبري عدد من الأغاني التى حظيت على تفاعل الحاضرين ، ومنها أغنية يمكن ، وبقولك ايه .

أغاني رامي صبري

احتفل الفنان رامي صبري بتخطي أغنيته الشهيرة “يمكن خير” حاجز ال٣٧٠ مليون مشاهدة على جميع المنصات ، بعد طرحها بعام واحد.

ونشر رامي صبري أرقام المشاهدات على جميع المنصات الموسيقية عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري .

كما أطلق المطرب رامي صبري ألبومه الجديد “أنا جامد كده كده”، الذي يضم أغاني “أنا جامد كده كده” من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري. وتوزيع جلال الحمداوي وأغنية “كداب” كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري وأغنية على بالي كلمات مصطفى مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري وتوزيع محمد يسي.

ويضم الألبوم أغاني “فيها أيه” كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي وأغنية “كنا معدين” كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وأغنية ما بتحصليش كتير من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.