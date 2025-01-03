صدقي صخر يوضح كيف أثرت الظروف الجديدة على شخصيته في رقم سري

كشف الفنان صدقي صخر أصعب التحديات التي واجهته عند إعادة تقديم الشخصية في رقم سري.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" كان التحدي الأكبر هو الحفاظ على روح الشخصية مع إبراز تطورها بما يتماشى مع القصة الجديدة. استعدتُ للدور بعد عام، وكان عليّ أن أظهر كيف أثرت الظروف الجديدة على الشخصية، خصوصًا في مشاهد عاطفية معقدة كالصراعات النفسية والخيانة.

مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، أحمد الشامي صدقي ، صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، عرض موخرا العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.

ويعرض لصدقي صخر في الوقت الحالي الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي، الذي يستضيف فيه عدد كبير من النجوم متخصصين للحديث عن عائلاتهم والعلاقات والأولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعية، ومن أبرزهم: أشرف عبد الباقي وفيفي عبده وغيرهم.