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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

مصطفى بسيط واشرف عبد الباقي .. نجوم مسرح مصر يحتفلون بزفاف سارة درزاوي

زفاف سارة درزاوي
زفاف سارة درزاوي
قسم الفن
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حرص عدد من نجوم مسرح مصر على حضور حفل زفاف الفنانة سارة درزاوي التي شاركت في العديد من المواسم. 

ونشر الفنان أشرف عبد الباقي عبر انستجرام صورة له مع العروسين وعلق عليها قائلا:" الف مبروك ياسارة.. ربنا يتمم على خير". 

كما شارك عدد من نجوم مسرح مصر صور وفيديوهات من حفل زفاف سارة درزاوي عبر انستجرام منهم مصطفى بسيط، وتوني ماهر، وغيرهم. 

سارة درزاوي ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفني مع الفنان أشرف عبد الباقي برنامج "جد جدًا" ثم في تياترو مصر الذي يضم عددا من الشباب الموهوبين ثم انتقلت إلى MBC وتغير الاسم من تياترو مصر إلى مسرح مصر، ومن المعروف عنها أنها كانت محجبة ثم خلعت الحجاب في عام 2015 عندما انتقلوا إلى MBC.


قالت سارة درزاوي نجمة مسرح مصر إنها بدأت التمثيل قبل عملها كمعيدة في كلية الآداب، من المرحلة الثانوية وحدث ذلك معها بالصدفة، بعدما عرض عليها أحد زملائها القيام ببطولة عمل مسرحي في مسرح المدرسة وكان أداؤها جيدا جدا، ومن هنا اكتشفت موهبتها التمثيلية.
 

وتابعت أن رحلتها إلى كرسي المعيدة لم تكن سهلة، وإنها ظلت تدرس في كلية العلوم، ترسب وتنجح مدة خمس سنوات ثم قررت التحويل إلى كلية الآداب قسم "نقد ودراما مسرح"، وأبلغت عائلتها أنها ستصبح معيدة بها، وذلك بعد سنوات لمعارضتها في التحويل من كلية العلوم وبالفعل كان ترتيبها الأولى على الدفعة منذ السنة الأولى.
 

وأضافت سارة أنه بعد تفوقها في كلية الآداب اعتذرت لها والدتها عن رفضها لتحويلها من كلية العلوم، وتعطيلها كل هذه السنوات.

مسرح مصر سارة درزاوي زواج سارة درزاوي

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