بعد دعوة رئيس وزراء العراق.. لطفي لبيب يعلن إعتزال الفن بشكل نهائي

علق الفنان القدير لطفي لبيب علي دعوة رئيس الوزراء العراقي له ، لزيارة دولة العراق ، خلال أستضافته فى برنامج “ نزار الفارس ” .

وقال لطفي لبيب لـ نزار الفارس : كانت مفاجأة ان يري رئيس الوزراء العراقي حلقتي الأولى معك ، التى أعلنت فيها رغبتي في زيارة العراق ، ويدعوني بشكل رسمي لزيارة العراق .

وتابع لطفي لبيب : عملت كل اللي نفسي فيه ، ولفيت العالم من أول أمريكا وفرنسا واستراليا ، وكان العار عليا ان لا أقوم بزيارة العراق .

واستكمل لطفي لبيب : كنت أعتقد قبل زيارتي للعراق ، انها تتسم بالطائفية ، ولكن بعد زيارتي لم اي طائفية بل ان الجميع يعيش مع بعضه البعض .

وأعلن الفنان لطفي لبيب بشكل رسمي خلال الحلقة انه إعتزل الفن بشكل رسمي ، بسبب حالته الصحية .

وكان أخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.