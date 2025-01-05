تضامن المنيا:الأورمان توزع طنا من اللحوم على 500 أسرة مسيحية بكنائس سمالوط ومطاى

أكدت وكيل التضامن الاجتماعي بالمنيا أماني تامر أن المديرية شاركت جمعية الأورمان للاعمال الخيرية في تنظيم احتفالية كبرى لتوزيع الف كيلو جرام من اللحوم مجانأ على 500 اسرة من غير القادرين بكنيسة الانبا بولا بقرية العمودين وكنيسة الرسوليه بعزبة نخله بسمالوط، وكنيسة السيدة العذراء بقرية مرزوق بمطاى وذلك فى اطار الاحتفالات بمناسية العام الميلادى الجديد 2025.



واكدت وكيل التضامن الاجتماعى - فى بيان - ان ذلك جاء في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية ، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم .



من جانبه ، أوضح مدير عام الأورمان اللواء ممدوح شعبان انه تم اختيار الحالات الاكثر احتياجا عن طريق الجمعيات القاعديه بالمركز وتحت إشراف التضامن الاجتماعى، مؤكدا أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة .



وأضاف شعبان، أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.