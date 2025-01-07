لو معاك ربع مليون جنيه.. تركب عربيات أيه في مصر؟

سوق السيارات المصري للمستعمل يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي ان تلك السيارات تواجدت بعد تراجع الأسعار واستقرار السوق ومن ضمن تلك السيارات، فورد تورس، وشيفروليه لانوس، ورينو رينبو ، وكيا سيفيا، وميتسوبيشي ميراج .

- فورد تورس موديل 1997

فورد تورس موديل 1997

تحصل سيارة فورد تورس موديل 1997 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 130 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة فورد تورس موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 170 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- شيفروليه لانوس موديل 2011

شيفروليه لانوس موديل 2011

تنقل قوة سيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 من المحرك إلي العجلات من خلال ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتعرض للبيع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- رينو رينبو موديل 1997

رينو رينبو موديل 1997

تمكنت سيارة رينو رينبو موديل 1997 من قطع مسافة تصل إلي 125 ألف/كم، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة رينو رينبو موديل 1997 يصل في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 95 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- كيا سيفيا موديل 2001

كيا سيفيا موديل 2001

تعرض سيارة كيا سيفيا موديل 2001 للبيع باللون الذهبي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلي 118 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة كيا سيفيا موديل 2001 في سوق السيارات المصري للمستعمل 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- ميتسوبيشي ميراج موديل 1999

ميتسوبيشي ميراج موديل 1999

تستمد سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 1999 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وقطعت مسافة تصل إلي 285 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الأبيض .

تأتى سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .