450 سيارة نادرة.. رجل يمتلك أضخم مجموعة كلاسيكية بملايين الجنيهات

يُعد «روجر دودينج» أحد أبرز هواة جمع السيارات الكلاسيكية في العالم، حيث تمتد مجموعته المعروفة باسم Studio434 لأكثر من ستة عقود، وتضم حاليًا أكثر من 450 سيارة كلاسيكية.

هذا التنوع الكبير يجعل مجموعته واحدة من الأكثر تفردًا وتنوعًا على مستوى العالم.

أستون مارتن لاجوندا: جوهرة المجموعة

يشتهر روجر بمجموعته الفريدة من سيارات أستون مارتن لاجوندا، والتي تضم 24 سيارة تمثل 3.7% من إجمالي الإنتاج العالمي لهذه السيارة. ومن أبرزها:

النماذج الأولى والأخيرة التي تم إنتاجها.

إصدار تيكفورد المميز لعام 1984، الذي يضم هوائيًا تلفزيونيًا، وهو واحد من أربع سيارات فقط من هذا الطراز.

بنتلي أزور: رمز الفخامة

تمثل سيارات بنتلي جزءًا كبيرًا من مجموعة روجر، ومن أبرزها سيارة Azure الفاخرة موديل 2000، التي تتميز بمحرك V8 الأسطوري سعة 6.75 لتر، وتُحافظ على حالتها الممتازة لتبقى مثالًا للفخامة البريطانية الكلاسيكية.

سيارة بريستول بيوفايتر

تضم المجموعة أيضًا سيارة Bristol Beaufighter النادرة، التي تمثل نسخة مطورة من طراز Bristol 412.

تم تصميم السيارة بواسطة Zagato، وهي ليست من أجمل السيارات ولكنها فريدة من نوعها.

تتميز بمحرك V8 سعة 5.9 لتر مزود بشاحن توربيني، يوفر أداءً قويًا يصل إلى سرعة 150 ميلًا في الساعة.

سيتروين 2CV: أيقونة الكلاسيكية

لا تكتمل أي مجموعة كلاسيكية بدون سيارة Citroën 2CV، وتضم مجموعة دودينج نسخة دوللي المصنعة في باريس عام 1986، التي تعود إلى أواخر فترة إنتاج هذا الطراز الممتد بين 1948 و1990.

لماذا تُعتبر مجموعة Studio434 استثنائية؟

تنوع غير مسبوق: تضم المجموعة سيارات من مختلف الماركات البريطانية والعالمية.

الحفاظ على الأصالة: جميع السيارات بحالة ممتازة وتحتفظ بأصالتها.

أيقونات نادرة: تحتوي المجموعة على إصدارات فريدة وسيارات محدودة الإنتاج.

تُعد مجموعة روجر دودينج شهادة حية على شغفه العميق بالسيارات الكلاسيكية، ما يجعلها وجهة مثالية لعشاق السيارات حول العالم، وتُلهم جامعي السيارات الآخرين للحفاظ على إرث السيارات الكلاسيكية.