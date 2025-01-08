متحدث التعليم يكشف حقيقة إلغاء الثانوية العامة

رد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتردد بشأن إلغاء الثانوية العامة.

نظام البكالوريا سيقضي على كابوس الثانوية العامة

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين، مقدم برنامج آخر النهار ، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الأربعاء، أن نظام البكالوريا سيقضي على كابوس الثانوية العامة.



هناك تنسيق كبير بين وزارة التعليم والتعليم الفني؛ ووزارة التعليم العالي؛ من أجل تخفيف العبء على الطلاب في جميع المراحل التعليمية.



وأشار متحدث التعليم، إلى أن الهدف من نظام البكالوريا الجديد ليس الحفظ والتلقين؛ حيث يحق للطالب دراسة المواد التخصصية التي يريدها، والتي تشمل أقسام (الطب وعلوم الحياة – الهندسة وعلوم الحاسب – الأعمال – الآداب والفنون).



وأوضح شادي زلطة، أن مقترح نظام البكالوريا الجديد سيتم مناقشته في حوار مجتمعي أولًا، ومن ثم عرضه على طاولة البرلمان المصري من أجل الموافقة النهائية عليه للبدء في تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارا من العام المقبل.



ولفت متحدث التعليم، إلى أن المواد الأساسية لطلاب الصف الثاني الثانوي؛ تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الرياضيات/ الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).



وأضاف أنه بالنسبة لمواد الصف الثالث الثانوي، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوي رفيع) و(الكيمياء مستوي رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الإقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).

