بث مباشر | حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" مع أحمد موسى

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، وذلك اليوم الاربعاء الموافق 8 يناير 2025.

من المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم الاربعاء من «على مسئوليتي» عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

يناقش أحمد موسى، د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، موضحا أن وزير الثقافة في منزل الفنان الكبير محمد منير لتكريمه.

وأضاف موسى، أن بعد قليل د. أحمد فؤاد هنو في حوار شامل مع الإعلامي أحمد موسى حول مختلف قضايا الساعة.