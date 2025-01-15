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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى احتفالات بالعيد القومي

محافظ أسوان يضع أكليل الزهور
محافظ أسوان يضع أكليل الزهور
محمد عبد الفتاح
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شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء بحديقة بلازا درة النيل وذلك فى إطار سلسلة فعاليات عروس المشاتى بعيدها القومى الـ 54 .

حضر الفعاليات العميد أحمد كمال قائد قطاع أسوان العسكرى ، وأيضاً اللواء طلعت عبد الهادى نائب مدير أمن أسوان ، بالإضافة إلى الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، علاوة على أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الأكاديمية والدينية والأمنية والعسكرية.

من جانبه أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه بمناسبة العيد القومى للمحافظة سيتم إفتتاح وتشغيل العديد من المشروعات .

وأكد المحافظ أن الجميع يلمس مشروعات متنوعة فى مختلف قطاعات العمل العام من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتتالية كحياة كريمة والتى تضم أكثر من 2000 مشروع تم وسيتم تشغيلها ضمن المرحلة الأولى ، وكذلك منظومة التأمين الصحى الشامل بإجمالى 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية .

وأوضح إسماعيل كمال أنه يضاف لذلك مشروعات تحيا مصر التى تم نهوها بإجمال 14 مشروع من أبرزهم المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة ، ومركز تحيا مصر للغسيل الكلوى بمنطقة المسلة .

ولفت محافظ أسوان إلى أنه يتكامل مع ذلك مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية التى إقتصرنا الإحتفال هذا العام على فعاليات رمزية لتوجيه كافة الإعتمادات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية ، وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى .

كما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإيقاد الشعلة من أمام رمز الصداقة المصرية الروسية بمنطقة السد العالى رافقه خلالها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، فضلاً عن الدكتور محمد رشدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، واللواء طلعت عبد الهادى نائب مدير أمن أسوان ، علاوة على القيادات التنفيذية .

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