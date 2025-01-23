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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ: التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء

سكرتير عام كفر الشيخ
سكرتير عام كفر الشيخ
محمود زيدان
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تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، آليات تنفيذ خطة المحافظة في حصر وتحديد المواقع الأنسب لإقامة محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالتوسع في استخدام الوحدات الصغيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.

جاء ذلك  خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الخميس، بحضور رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الشركة القابضة للكهرباء بالمحافظة، والقيادات التنفيذية بالجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض بعض الأماكن التي تصلح لإنشاء وحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بما في ذلك أسطح المباني والمنشآت الحكومية والأراضي المناسبة لذلك، في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية هذا المشروع في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز جهود الدولة في توفير الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق وفورات اقتصادية لصالح تحسين الخدمات لأهالينا بالمحافظة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الطاقة الشمسية

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