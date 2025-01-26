أستاذ علوم سياسية عن مشهد تبادل الأسرى: حماس تنقل رسائل للجمهور الإسرائيلي|فيديو

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمضي في طريقه رغم بعض التحفظات التي أبداها الطرفان اليوم.

وأضاف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحياة”: “مشهد الإفراج عن الأسرى أمس السبت يُكرّر المشهد الأول الذي حدث الأسبوع الماضي٫ ويبدو أن حركة حماس أرادت أن تمحو من الذاكرة ما حدث خلال الأيام الأخيرة وأرادت أن يتصدر العسكريون المشهد في مدينة غزة”.

وأشار: “يبدو أن حركة حماس لديها من يُراجع ويُقيّم وينقل رسائل للجمهور الإسرائيلي”، لافتًا: “الجمهور الإسرائيلي الآن مُنقسم حول إتمام اتفاق وقف إطلاق النار أو مراجعة ما تم ونحن في مرحلة مهمة وهي الجوهر وليس الشكل”.

وأوضح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية٫ أن هناك تفاؤلاً بحذر من قبل الوسطاء وكل السيناريوهات واردة ولا نستطيع أن نضع سيناريو معينًا ولكن الأمور تمضي في إطارها.