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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبر برنامجها.. ريهام سعيد تتكفل بعلاج المذيعة آلاء عبد العزيز من هذا المرض

ريهام سعيد تعلن تولي برنامجها علاج المذيعة آلاء عبد العزيز باستعانة بالأطباء النفسيين
ريهام سعيد تعلن تولي برنامجها علاج المذيعة آلاء عبد العزيز باستعانة بالأطباء النفسيين
علا محمد
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أعلنت الإعلامية ريهام سعيد تولي برنامجها لعلاج الزميلة الداعية آلاء عبد العزيز بعد أزمتها الأخيرة ومعاناتها مع مرض الانفصام في الشخصية  .


وكتبت ريهام عبر حسابها الرسمي علي فيسبوك :"بإذن الله تعالي سيتولي البرنامج علاج الزميلة آلاء عبد العزيز  بالاستعانة بأكبر الأطباء بدون تصوير للحفاظ علي أسرار وخصوصية المريض النفسي ".

وكانت قد أثارت مقدمة البرامج الدينية والداعية الإسلامية آلاء عبد العزيز الجدل بتحولها المفاجئ بعد خلعها للحجاب وادعائها أنها مصابة بمرض نفسي خلال الأيام الماضية.

وظهرت آلاء عبد العزيز في فيديو عبر حسابها بموقع Facebook وهي في حالة انهيار تام كاشفة أنها تعرضت لمرض نفسي أدى لتغيرات جذرية في حياتها، وقالت: "أنتم عارفين أنا مين وعارفين بوست مرضي، أنا آلاء عبد العزيز المذيعة الدينية الداعية الإسلامية.. أنا نمت صحيت لقيت نفسي قلعت الطرحة وبنزل بليل وبقيت واحدة تانية.. أنا مش فاكرة إني عندي بنت وبصحى الصبح مش فاكرة بنتي، عايزة حد يلحقني ويتبنى حالتي".

وفجأة تحول صوتها ونظرتها من المنكسرة للجريئة، وقالت: "أنا لي لي مش آلاء.. أنا الأصل أنا المُزة.. مذيعة دينية مين، أنا الأصل يا حلوين، ولا هخف ولا نيلة، أنا اللي جاية".

وكانت آلاء نشرت صورة لها بالحجاب وأخرى من دون مع صورتين للنجمة الراحلة سعاد حسني من فيلم "بئر الحرمان"، وعلقت كاتبة: "جماعه أنا عاوزة أعترف لكم اعتراف، أنا مريضة بجد، أنا مريضة حاليا عندي حالة انفصام شخصية وانتكاسة نوبة هوس، دي مش أنا، دلوقتي أنا آلاء عبد العزيز اللى بتكلمكم، التانية دي مش أنا، أنا مش فاهمة حاجة ولازم أتعالج، أنا بتدمر، الشخصية دي بتدمرني، ده الدكتور بتاعي شادي محمد شرف، تشخيص.. حالتي عنده .. محدش ينتقدني، بتحبوني ساعدوني".

ريهام سعيد الزميلة الداعية آلاء عبد العزيز الانفصام في الشخصية والداعية الإسلامية آلاء عبد العزيز

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