أحمد موسى ردا على ترامب: موقف مصر لن يتغير بشأن رفض تهجير الفلسطينيين

علق الإعلامي أحمد موسى، على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول الجوار وخاصة مصر والأردن.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "كلام الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين لم يكن مفاجئا"، لافتا إلى أن "ترامب سيتحدث اليوم مع الرئيس السيسي، وننتظر هذه المكالمة".

وأضاف "المخطط ليس جديدا والموقف المصري لم ولن يتغير سواء ترامب موجود أو غيره، ومصر لن تترك سيناء لأحد، ولن تسمح بأن تكون الوطن البديل للفلسطينيين".

وأكد "الموقف المصري لم ولن يتغير بشأن رفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم"، مختتما "المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بدأ عقب نكبة 48 وحتى الآن".



