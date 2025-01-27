شديد البرودة .. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الثلاثاء معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

توقع خبراء هيئة الأرصاد ، أن يسود خلال طقس الثلاثاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، بالإضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة الى محافظة الإسكندرية على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

طقس الثلاثاء



أوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا الثلاثاء، تكون النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

