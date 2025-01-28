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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الإسكندرية تنظم قافلتين طبيتين على مدار يومين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني
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نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلتين طبيتين بمنطقة العامرية الطبية على خلال الاسبوع الماضي في إدارة برج العرب و منطقة العجمي الطبيةقافلة إدارة برج العرب بوحدة العلا والتي تبعد ١٥ كم عن اقرب مستشفى ( مستشفي برج العرب) والتى استمرّت على مدار يومين.

وقالت الدكتورة غادة ندا إن القافلة ضمت ٨ تخصصات طبية (باطنة-أطفال-نساء -جراحة-أسنان-جلدية-عظام-تنظيم اسرة) بمشاركة ٥٥ عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

كما تم تنظم قافلة منطقة العجمي الطبية بوحدة الهانوفيل والتي تبعد ١٩ كم عن أقرب مستشفي ( مستشفي العامرية العام) والتي استمرّت علي مدار يومي الأربع و الخميس ٢٢ و ٢٣ يناير ٢٠٢٥.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلتين توقيع الكشف الطبى على ٢٣٣٠ مريضا من أهالي المنطقتين وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم كما تم تحويل ٢١ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات او عمل تدخلات اخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

كما أضافت الدكتورة رشا جبريل منسق القوافل العلاجية، أنه قد تم خلال القافلتين إجراء ٣٥١ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلتين و٢٢٦ تحليلاً بمعمل الطفيليات علاوة على فحص ٣٤٩ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٦٠٧ مواطنين من أهالى المنطقتين فى عدد من الموضوعات الصحية.

يأتي هذا في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي وادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

الاسكندرية قافلة طبية العامرية برج العرب صحة الاسكندرية

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