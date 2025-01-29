موعد وقناة عرض الحلقة السابعة من مسلسل «إقامة جبرية»

تمكن مسلسل إقامة جبرية من الاستحواذ علي اهتمام المشاهدين منذ الحلقة الأولي حيث احتل المركز الأول من حيث نسب المشاهدة عبر منصة watch it ، ولذلك ينتظر شريحة كبيرة من الجمهور موعد عرض الحلقة السابعة.

وتعرض الحلقة السابعة من مسلسل إقامة جبرية اليوم الأربعام على منصة watch it الساعة 12 بعد منتصف الليل.

مسلسل إقامة جبرية

و تجسد هنا الزاهد، في مسلسل إقامة جبرية، شخصية صيدلانية تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها، وتذهب هنا الزاهد إلى العيادة الطبية بناء على طلب الدكتورة النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين، وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي،ومن إخراج أحمد سمير فرج.