بسبب الإنذارات والإيقافات.. تعرف على غيابات بيراميدز أمام الزمالك

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة بيراميدز غيابات عديدة ومؤثرة عن صفوف الفريق خلال مواجهة الغد أمام الزمالك في المواجهة المهمة والمرتقبة.

غيابات بيراميدز أمام الزمالك في الدوري

يغيب عن صفوف بيراميدز أمام الزمالك 4 لاعبين بارزين وهم:

أحمد الشناوي بسبب البطاقة الصفراء الثالثة.

كريم حافظ بسبب البطاقة الصفراء الثالثة.

أحمد توفيق للإيقاف مباراتين للطرد.

مروان حمدي بسبب الإيقاف لقرار لجنة الانضباط.

قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود دونجا.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما.

ويحل الزمالك ضيفا ثقيلًا على بيراميدز في تمام الساعة السابعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.